"اغتيال صالح" والحرائر يشعلان "انتفاضة اليمن".. و"التحالف" يواصل دك الحوثيين

عشرات القتلى وتدمير مواقع مؤثرة وأنباء عن نهاية "الحمزي" وسط روح معنوية مرتفعة

برغم اغتيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ إلا أن ذلك لم يزد شعب اليمن إلا قوة وصلابة وإصرارًا على طرد الميليشيات الانقلابية من صنعاء وبقية المدن والمحافظات؛ حيث لا زالت الانتفاضة اليمنية التي بدأت الأسبوع الماضي مستمرة، وزادت وتيرتها حدة، ويبدو أن الشعب اليمني عازم على تطهير بلاده.

غارات جوية للتحالف

وكان طيران التحالف العربي بقيادة السعودية عند الموعد، ولم يترك اليمنيين وحدهم في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران ومشروعها الدموي، ونجحت مقاتلات التحالف في شن عدة هجمات استهدفت عددًا من مواقع الميليشيات الحوثية وقياداتها في محافظة حجة.



قتل وتدمير للحوثيين

وأسفرت الهجمات على عدة مواقع عن مقتل ما يزيد على 15 من الحوثيين أثناء اجتماعهم في موقع إدارة النجدة، وتدمير أربعة أطقم، إضافة إلى مقتل ٨ حوثيين في موقعي المجامع والمطيان العسكريين، وبالقرب من بني سراع دُمرت دبابة وستة أطقم، ومدفع ١٠٦، كانت تتمركز بالقرب من هناك، بحسب مصادر إعلامية.



عن نهاية "الحمزي"

كما ترددت أنباء عن مقتل القيادي الحوثي "طه الحمزي" المسؤول عن محافظة حجة، ومعه حوالي 30 قياديًّا ميدانيًّا، أثناء اجتماعهم في موقع "مدرسة الناصري" القديمة على إثر الضربات الجوية للتحالف، كما أصيب عدد من الحراسات المختبئين بين الأشجار في الموقع.

7 آخرون وضربات

وفي موقع المجمع الحكومي قتل ما لا يقل عن 7 من أفراد الميليشيات، كما نتج عن الضربة الجوية تدمير مستودع لتخزين الأسلحة والذخيرة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد، مع سماع دوي انفجارات لاحقة استمرت ساعتين، بحسب شهود عيان في موقعي ضفر 1 و2 العسكريين، كما قتل حراس الموقعين.



ارتفاع الروح المعنوية:

وكان للضربات الجوية الناجحة أبلغ الأثر في ارتفاع الروح المعنوية لقبائل محافظة حجة؛ ما دفع قبائل بني سراع إلى التحرك بعدها لمواجهة الحوثيين والاشتباك معهم، وهو ما أدى إلى منع تقدم الحوثيين إلى مناطقهم، وتأخر وصول الإمدادات اللوجيستية للميليشيات الانقلابية؛ تخوفًا من استهدافهم؛ لعلمهم بتعاون المواطنين مع قوات التحالف.

أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الروح المعنوية لقبائل حجور في مديريات كشر وعاهم وقارة؛ حيث لا زالوا يمنعون دخول الحوثيين إلى أراضيهم، وقاموا بقطع طريق "كشر - عاهم" وطريق "كشر - حرض"، واستحداث نقاط مقاومة عسكرية؛ لمنع الحوثيين من استخدام الطريق.

وتحت الخوف والهلع من الضربات الجوية توقفت الميليشيات الحوثية عن استهداف مناطق قبائل بني الشومي وآل الزرق وبني شمسان، والتزموا أماكنهم لعدم التعرض للقتل.

انتهاكات حوثية

ويبدو أن ذلك أثار جنون الحوثيين فتنكروا وتخلوا عن التقاليد العربية واليمنية الأصيلة، ولمَ لا وهم قد توشحوا بوشاح الإيرانيين، وتغذوا من أفكارهم الإرهابية الطائفية؟ وظهر ذلك جليًّا بقصفهم للمدنيين العُزل بمدافع الدبابات، وتصفية القيادات الحزبية في منازلهم، وفي المستشفيات، فضلًا عن الملاحقات والاعتقالات، وحصار منازل يسكنها أطفال ونساء وشيوخ وتفجيرها، وتهديد المدنيين، وإيقاف التعليم، وحظر مواقع الإنترنت، والتعدي على حرائر اليمن في التظاهرات، واقتيادهن لأقسام الشرطة وتعذيبهن؛ وهو ما يمثل خروجًا عن التقاليد العربية والإسلامية، قبل أن يكون خرقًا لحقوق الإنسان العالمية.



ضمير عالمي غائب

الغريب أن انتهاكات الحوثي تتم علنًا أمام الرأي العام العالمي، ورغم ذلك هناك تجاهل وغياب تام من مكاتب المنظمات الأممية والدولية في اليمن، وكأن شيئًا لا يحدث، ولم تصدر أي بيانات تدين ما قام به الحوثيون خلال الأيام الماضية، وهي نفس المنظمات التي استخدمت منابرها لإصدار بيانات ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن خلال الفترة الماضية للابتزاز، وإجبار التحالف على تقديم الدعم لها.

موقف المملكة الثابت

ويبقى موقف السعودية ثابتًا لا يتزحزح في دعم الشعب اليمني الشقيق، منحازة لعروبتها وإسلامها، ولا تزال تعمل جنبًا إلى جنب مع دول التحالف والمقاومة الشعبية اليمنية؛ لطرد الميليشيات الحوثية، والقضاء على المشروع الإيراني التوسعي الدموي، فضلًا عن أعمال الإغاثة المستمرة، وتقديم كل الإمدادات والتسهيلات للشعب اليمني المنكوب.

