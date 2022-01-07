النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

"النقوش الصخرية" تضرب موعدًا في حائل لتثبت دورها في حفظ "العربية"

محاضرة يعقدها النادي الأدبي مساء الأحد المقبل يقدمها "الفاضل".. "بجبة أنموذجًا"

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، مساء الأحد المقبل، محاضرة بعنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية -النقوش الثمودية.. بجبة أنموذجًا"، يقدمها الباحث في النقوش الثمودية، ممدوح بن مزاوم الفاضل.

وأوضح "الفاضل" أن النقوش الثمودية بمنطقة حائل تزخر بالكثير من المفردات التي تستحق الدراسة، مؤكدًا أن هذه النقوش حفظت لنا الكثير من مفردات اللغة العربية في مكانها الأصلي، بعكس المخطوطات التي يمكن نقلها.

وأضاف: "المحاضرة التي يقيمها أدبي حائل يوم الأحد القادم تحت عنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية- النقوش الثمودية بجبة أنموذجًا" ستلقي الضوء على كثير من هذه المفردات وتبين دور النقوش الصخرية في حفظ المفردات القديمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقوش الصخرية" تضرب موعدًا في حائل لتثبت دورها في حفظ "العربية"
سبق

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، مساء الأحد المقبل، محاضرة بعنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية -النقوش الثمودية.. بجبة أنموذجًا"، يقدمها الباحث في النقوش الثمودية، ممدوح بن مزاوم الفاضل.

وأوضح "الفاضل" أن النقوش الثمودية بمنطقة حائل تزخر بالكثير من المفردات التي تستحق الدراسة، مؤكدًا أن هذه النقوش حفظت لنا الكثير من مفردات اللغة العربية في مكانها الأصلي، بعكس المخطوطات التي يمكن نقلها.

وأضاف: "المحاضرة التي يقيمها أدبي حائل يوم الأحد القادم تحت عنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية- النقوش الثمودية بجبة أنموذجًا" ستلقي الضوء على كثير من هذه المفردات وتبين دور النقوش الصخرية في حفظ المفردات القديمة".

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
04:21 PM

"النقوش الصخرية" تضرب موعدًا في حائل لتثبت دورها في حفظ "العربية"

محاضرة يعقدها النادي الأدبي مساء الأحد المقبل يقدمها "الفاضل".. "بجبة أنموذجًا"

A A A
منصور الشلاقي - حائل
1
255

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، مساء الأحد المقبل، محاضرة بعنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية -النقوش الثمودية.. بجبة أنموذجًا"، يقدمها الباحث في النقوش الثمودية، ممدوح بن مزاوم الفاضل.

وأوضح "الفاضل" أن النقوش الثمودية بمنطقة حائل تزخر بالكثير من المفردات التي تستحق الدراسة، مؤكدًا أن هذه النقوش حفظت لنا الكثير من مفردات اللغة العربية في مكانها الأصلي، بعكس المخطوطات التي يمكن نقلها.

وأضاف: "المحاضرة التي يقيمها أدبي حائل يوم الأحد القادم تحت عنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية- النقوش الثمودية بجبة أنموذجًا" ستلقي الضوء على كثير من هذه المفردات وتبين دور النقوش الصخرية في حفظ المفردات القديمة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,304
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,710
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة