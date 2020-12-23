حتى إشعار آخر .. تأجيل القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الاثنين، المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وذكر اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تُجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها باليوم نفسه بملعب (الأهلي وي السلام).

وأضاف الاتحاد: "سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق".