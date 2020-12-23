النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حتى إشعار آخر .. تأجيل القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الاثنين، المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.
وذكر اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تُجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها باليوم نفسه بملعب (الأهلي وي السلام).
وأضاف الاتحاد: "سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
حتى إشعار آخر .. تأجيل القمة المصرية بين الأهلي والزمالك
سبق

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الاثنين، المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.
وذكر اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تُجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها باليوم نفسه بملعب (الأهلي وي السلام).
وأضاف الاتحاد: "سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق".

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:27 PM

حتى إشعار آخر .. تأجيل القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
577

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الاثنين، المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.
وذكر اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تُجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها باليوم نفسه بملعب (الأهلي وي السلام).
وأضاف الاتحاد: "سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,861
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة