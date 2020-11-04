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الاتحاد الدولي لكرة السلة يرشِّح الحكم حاتم الحربي ضمن الأفضل عالميًّا

سبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية

رشَّح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي السعودي حاتم بن حامد الحربي ضمن أفضل حكام النخبة على مستوى العالم؛ للدخول في برنامج الويبنار الإعدادي لمنافسات الاتحاد الدولي خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر 2020م.

ويُعدُّ الحربي من أفضل حكام كرة السلة الآسيوية، وسبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن المسعد الحكم الحربي أن وصول الحكم الحربي لهذا المستوى يعكس تفوُّق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية، ويعدُّ حافزًا لبقية الحكام للتميز .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الدولي لكرة السلة يرشِّح الحكم حاتم الحربي ضمن الأفضل عالميًّا
سبق

رشَّح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي السعودي حاتم بن حامد الحربي ضمن أفضل حكام النخبة على مستوى العالم؛ للدخول في برنامج الويبنار الإعدادي لمنافسات الاتحاد الدولي خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر 2020م.

ويُعدُّ الحربي من أفضل حكام كرة السلة الآسيوية، وسبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن المسعد الحكم الحربي أن وصول الحكم الحربي لهذا المستوى يعكس تفوُّق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية، ويعدُّ حافزًا لبقية الحكام للتميز .

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:13 PM

الاتحاد الدولي لكرة السلة يرشِّح الحكم حاتم الحربي ضمن الأفضل عالميًّا

سبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رشَّح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي السعودي حاتم بن حامد الحربي ضمن أفضل حكام النخبة على مستوى العالم؛ للدخول في برنامج الويبنار الإعدادي لمنافسات الاتحاد الدولي خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر 2020م.

ويُعدُّ الحربي من أفضل حكام كرة السلة الآسيوية، وسبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن المسعد الحكم الحربي أن وصول الحكم الحربي لهذا المستوى يعكس تفوُّق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية، ويعدُّ حافزًا لبقية الحكام للتميز .

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