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"الأمن السيبراني" لمُستخدمي هواتف "سامسونج": حدّثوا جوّالاتكم

قال: لمعالجة ثغرات عدة في نسخ النظام التي تشكل تهديداً يمكن استغلاله

طالب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني؛ التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مُستخدمي هواتف "سامسونج"، بتحديث جوّالاتهم.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: أصدرت "سامسونج" تحديثات عدة؛ لمعالجة ثغرات في نسخ النظام تشكّل تهديداً، حيث يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات التي تؤدي إلى الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة، والتقليل من أداء الأجهزة، والتقليل من سعة الذاكرة المتوافرة في الأجهزة، وتمكّن الثغرات التطبيقات غير المصرّح لها من الحصول على المعلومات المُدخلة من قِبل المستخدمين وتغييرها.

وأضاف: من الإجراءات الوقائية يجب تحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت "سامسونج" توضيحاً لهذه التحديثات.

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"الأمن السيبراني" لمُستخدمي هواتف "سامسونج": حدّثوا جوّالاتكم
سبق

طالب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني؛ التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مُستخدمي هواتف "سامسونج"، بتحديث جوّالاتهم.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: أصدرت "سامسونج" تحديثات عدة؛ لمعالجة ثغرات في نسخ النظام تشكّل تهديداً، حيث يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات التي تؤدي إلى الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة، والتقليل من أداء الأجهزة، والتقليل من سعة الذاكرة المتوافرة في الأجهزة، وتمكّن الثغرات التطبيقات غير المصرّح لها من الحصول على المعلومات المُدخلة من قِبل المستخدمين وتغييرها.

وأضاف: من الإجراءات الوقائية يجب تحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت "سامسونج" توضيحاً لهذه التحديثات.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:00 AM

"الأمن السيبراني" لمُستخدمي هواتف "سامسونج": حدّثوا جوّالاتكم

قال: لمعالجة ثغرات عدة في نسخ النظام التي تشكل تهديداً يمكن استغلاله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني؛ التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مُستخدمي هواتف "سامسونج"، بتحديث جوّالاتهم.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: أصدرت "سامسونج" تحديثات عدة؛ لمعالجة ثغرات في نسخ النظام تشكّل تهديداً، حيث يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات التي تؤدي إلى الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة، والتقليل من أداء الأجهزة، والتقليل من سعة الذاكرة المتوافرة في الأجهزة، وتمكّن الثغرات التطبيقات غير المصرّح لها من الحصول على المعلومات المُدخلة من قِبل المستخدمين وتغييرها.

وأضاف: من الإجراءات الوقائية يجب تحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت "سامسونج" توضيحاً لهذه التحديثات.

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