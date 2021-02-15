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"الأرصاد" تنبّه مكة والباحة وعسير: تقلبات جوية تمتد للمساء وهذا نطاقها

تضم هبوب رياح نشطة وتتضمن سحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة يفيد برياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، على "أضم والطائف والعرضيات وميسان".

كما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة "العقيق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة"، من الساعة 12 إلى الساعة مساء اليوم السبت.

كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن منطقة عسير يشير إلى سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية من الساعة 12 إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، ويشمل "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ومحايل".

الأرصاد سحب رعدية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه مكة والباحة وعسير: تقلبات جوية تمتد للمساء وهذا نطاقها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة يفيد برياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، على "أضم والطائف والعرضيات وميسان".

كما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة "العقيق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة"، من الساعة 12 إلى الساعة مساء اليوم السبت.

كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن منطقة عسير يشير إلى سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية من الساعة 12 إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، ويشمل "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ومحايل".

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
12:31 PM

"الأرصاد" تنبّه مكة والباحة وعسير: تقلبات جوية تمتد للمساء وهذا نطاقها

تضم هبوب رياح نشطة وتتضمن سحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة يفيد برياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، على "أضم والطائف والعرضيات وميسان".

كما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة "العقيق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة"، من الساعة 12 إلى الساعة مساء اليوم السبت.

كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن منطقة عسير يشير إلى سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية من الساعة 12 إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، ويشمل "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ومحايل".

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