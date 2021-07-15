البرازيل تسجل 57736 إصابة و1556 وفاة جديدة بالمستجد

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، أنها سجلت 57736 إصابة جديدة و1556 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 45022 إصابة و1605 وفيات في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن 19 مليونًا و209729 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 537394.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.