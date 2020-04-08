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"السقاية والرفادة" تطمئن على آلية "إحسان" في استلام وتوزيع السلال الغذائية

لتنفيذ مبادرة "بِرّاً بمكة" وحملة "مجتمع واع" لمكافحة فيروس كورونا

اطلع الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، على آلية استلام السلال الغذائية بجمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسان) بمكة المكرمة، في إطار الشراكة والتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بين الجانبين، لتنفيذ مبادرة (بِرّاً بمكة) وحملة (مجتمع واعي) لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الجمعية عبدالله بن عبدالمعطي النفيعي، لـ "محمد بن مهدي الحارثي"، بمقر الجمعية، حيث قام بجولة تفقدية على مستودعات (إحسان) للوقوف على أسلوب استلام وتسليم ما يصل إلى الجمعية من السلال الغذائية ومن ثم توزيعها على الأحياء المعزولة بواسطة ممثلي الجهات المعتمدة من مراكز الأحياء والجاليات، لإيصالها إلى الفئات المستهدفة.

وأعرب الحارثي عن تقديره للجهد المبذول بدءاً من استلام السلال الغذائية وحفظها بطريقة صحية وآمنة، وتوزيعها وفق البيانات المعتمدة، مشيداً بتكاتف المسؤولين بالجمعية لإنجاح الحملة.

من جانبه أكد النفيعي أن التنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، على قدم وساق وفق الخطة المرسومة من استلام السلال الغذائية ومتابعة تسليمها عبر المناديب المعتمدين للجهات المستهدفة من المواطنين والمقيمين من الجاليات المتأثرة بفيروس كورونا، ووجه العاملين، بمضاعفة الجهد لإنجاح مبادرة (بِرّاً بمكة) خدمة لسكان البلد الأمين.

وتستقبل الجمعية يومياً مساهمات الراغبين في دعم (بِرّاً بمكة) على هواتفها وحساباتها الآتية:

هاتف / 0125666666 جوال/ 0505555081 – 0500647070 – 0500649090

الحساب العام SA 1080000201608011666663

سقيا الماء SA6580000201608010633011

الإطعام الخيري SA6780000201608010622014

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السقاية والرفادة" تطمئن على آلية "إحسان" في استلام وتوزيع السلال الغذائية
سبق

اطلع الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، على آلية استلام السلال الغذائية بجمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسان) بمكة المكرمة، في إطار الشراكة والتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بين الجانبين، لتنفيذ مبادرة (بِرّاً بمكة) وحملة (مجتمع واعي) لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الجمعية عبدالله بن عبدالمعطي النفيعي، لـ "محمد بن مهدي الحارثي"، بمقر الجمعية، حيث قام بجولة تفقدية على مستودعات (إحسان) للوقوف على أسلوب استلام وتسليم ما يصل إلى الجمعية من السلال الغذائية ومن ثم توزيعها على الأحياء المعزولة بواسطة ممثلي الجهات المعتمدة من مراكز الأحياء والجاليات، لإيصالها إلى الفئات المستهدفة.

وأعرب الحارثي عن تقديره للجهد المبذول بدءاً من استلام السلال الغذائية وحفظها بطريقة صحية وآمنة، وتوزيعها وفق البيانات المعتمدة، مشيداً بتكاتف المسؤولين بالجمعية لإنجاح الحملة.

من جانبه أكد النفيعي أن التنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، على قدم وساق وفق الخطة المرسومة من استلام السلال الغذائية ومتابعة تسليمها عبر المناديب المعتمدين للجهات المستهدفة من المواطنين والمقيمين من الجاليات المتأثرة بفيروس كورونا، ووجه العاملين، بمضاعفة الجهد لإنجاح مبادرة (بِرّاً بمكة) خدمة لسكان البلد الأمين.

وتستقبل الجمعية يومياً مساهمات الراغبين في دعم (بِرّاً بمكة) على هواتفها وحساباتها الآتية:

هاتف / 0125666666 جوال/ 0505555081 – 0500647070 – 0500649090

الحساب العام SA 1080000201608011666663

سقيا الماء SA6580000201608010633011

الإطعام الخيري SA6780000201608010622014

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:38 PM

"السقاية والرفادة" تطمئن على آلية "إحسان" في استلام وتوزيع السلال الغذائية

لتنفيذ مبادرة "بِرّاً بمكة" وحملة "مجتمع واع" لمكافحة فيروس كورونا

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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اطلع الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، على آلية استلام السلال الغذائية بجمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسان) بمكة المكرمة، في إطار الشراكة والتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بين الجانبين، لتنفيذ مبادرة (بِرّاً بمكة) وحملة (مجتمع واعي) لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الجمعية عبدالله بن عبدالمعطي النفيعي، لـ "محمد بن مهدي الحارثي"، بمقر الجمعية، حيث قام بجولة تفقدية على مستودعات (إحسان) للوقوف على أسلوب استلام وتسليم ما يصل إلى الجمعية من السلال الغذائية ومن ثم توزيعها على الأحياء المعزولة بواسطة ممثلي الجهات المعتمدة من مراكز الأحياء والجاليات، لإيصالها إلى الفئات المستهدفة.

وأعرب الحارثي عن تقديره للجهد المبذول بدءاً من استلام السلال الغذائية وحفظها بطريقة صحية وآمنة، وتوزيعها وفق البيانات المعتمدة، مشيداً بتكاتف المسؤولين بالجمعية لإنجاح الحملة.

من جانبه أكد النفيعي أن التنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، على قدم وساق وفق الخطة المرسومة من استلام السلال الغذائية ومتابعة تسليمها عبر المناديب المعتمدين للجهات المستهدفة من المواطنين والمقيمين من الجاليات المتأثرة بفيروس كورونا، ووجه العاملين، بمضاعفة الجهد لإنجاح مبادرة (بِرّاً بمكة) خدمة لسكان البلد الأمين.

وتستقبل الجمعية يومياً مساهمات الراغبين في دعم (بِرّاً بمكة) على هواتفها وحساباتها الآتية:

هاتف / 0125666666 جوال/ 0505555081 – 0500647070 – 0500649090

الحساب العام SA 1080000201608011666663

سقيا الماء SA6580000201608010633011

الإطعام الخيري SA6780000201608010622014

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