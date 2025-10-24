أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تشغيل رحلات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الجديد ممثلاً بصالة (1) اعتباراً من الاثنين 28 أكتوبر 2019م، وتضمنت الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً إلى مطارات أثينا وروما وجنيف وفيينا وميونخ وفرانكفورت وميلان، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية.
تشغيل وجهات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. تعرف عليها
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تشغيل رحلات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الجديد ممثلاً بصالة (1) اعتباراً من الاثنين 28 أكتوبر 2019م، وتضمنت الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً إلى مطارات أثينا وروما وجنيف وفيينا وميونخ وفرانكفورت وميلان، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية.الهيئة العامة للطيران المدني مطار الملك عبدالعزيز الخطوط السعودية
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تشغيل وجهات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. تعرف عليهاعبدالله البرقاوي سبق 2019-10-23
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:20 PM
تشغيل وجهات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. تعرف عليها
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تشغيل رحلات دولية جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الجديد ممثلاً بصالة (1) اعتباراً من الاثنين 28 أكتوبر 2019م، وتضمنت الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً إلى مطارات أثينا وروما وجنيف وفيينا وميونخ وفرانكفورت وميلان، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط السعودية.
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