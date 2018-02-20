"العصبية القبلية " وخطورتها في محاضرة بإحدى مدارس الدمام

الجمعان: ورد بالقرآن الكريم ما يؤكد على التواصل والمحبة

أقامت مدارس الفلاح الأهلية الابتدائية بمدينة الدمام محاضرة بعنوان " العصبية القبلية " ضمن رؤيتها لطلاب المدرسة .

وألقى المحاضرة قائد المدرسة سعيد بن علي الجمعان الذي ذكر أن الدين الإسلامي نهى عن التفاخر بين الناس الذي يؤدي بهم إلى العصبية أو القبلية التي تؤدي إلى الشقاق والخلاف بين الناس، والتفريق بين المجتمع الواحد، بل وتؤدي بهم إلى قطع أواصر الصلة والمحبة بينهم .

وأضاف الجمعان أن القرآن الكريم ورد فيه ما يؤكد على التواصل والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، ويحقق الوئام بين عموم المسلمين، من خلال رابطة العقيدة الإسلامية، التي هي أسمى رابط بين المجتمع المسلم .



وقال الجمعان إن الإسلام جاء لسد كل الذرائع المفضية إلى التعصب القبلي المذموم، والفخر بالأحساب؛ فلا يزال الرجل يفخر ويُعَدِّدُ مآثر آبائه حتى يتعصب لذلك فيقع في ظلم الآخرين، مما يفضي إِلَى التعصب القبلي ، كما أن المواطنة الحقيقة تدعو إلى نبذ العصبية القبلية لما تسبب من تفرقة وكراهية بين المواطنين .