إعادة فتح "عقبة حزنه" بعد إغلاقها احترازياً بسبب تساقط الصخور

إدارة المرور أكدت أنه أصبح سالكاً أمام مستخدميه

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح الطريق في "عقبة حزنه"، بعد إغلاقها بسبب تساقط صخور كبيرة والذي استمر لقرابة 40 ساعة.

وأشارت إدارة المرور إلى أن الطريق أصبح سالكاً لمستخدميه بعد إغلاقه، مساء أمس الخميس، بعد أن تم إغلاقه إحترازياً.

وكانت إدارة المرور في الباحة قد باشرت الوقوف على الموقع واستدعت الجهات ذات العلاقة والتي تولت إزالة الصخور، والقيام بأعمال إعادة ترميم الطريق المتضرر.

يذكر أن الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الباحة، تسببت في إغلاق عدد من العقبات التي في الباحة، حيث أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة العقبات المتضررة من تساقط الصخور وإعادة فتحها خلال موجة الأمطار الماضية قرابة 22 مرة، لضمان سلامة مستخدميها، فيما استمر إغلاق عقبة حزنه مدة قاربت 40 ساعة، قبل أن يتم إعادة فتحها.

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أعمال الصيانة لا زالت مستمرة

شاهد .. صخور كبيرة تواصل إغلاق "عقبة حزنه" في الباحة

لازالت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة حتى هذه اللحظات، تغلق "عقبة حزنه" بعد تساقط صخور بأحجام كبيرة، من بعد ظهر أمس الخميس حتى هذه اللحظات.

وباشرت إدارة مرور الباحة، الوقوف على الموقع واستدعت الجهات ذات العلاقة والتي تولت إزالة الصخور، والقيام بأعمال إعادة ترميم الطريق المتضرر.

يذكر أن الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الباحة، تسببت في إغلاق عدد من العقبات التي في الباحة، حيث أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، العقبات المتضررة من تساقط الصخور وإعادة فتحها خلال موجة الامطار الماضية قرابة 22 مرة، لضمان سلامة مستخدميها، فيما استمر إغلاق عقبة حزنه مدة قاربت من 40 ساعة.