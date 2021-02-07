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"الحجرف" يرحّب بقرار الولايات المتحدة تعيين ليندركنج مبعوثًا لها إلى اليمن

قال: يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثًا لها إلى اليمن.

وقال: إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون؛ وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف الأمين العام أننا نتطلع للعمل معًا نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يرحّب بقرار الولايات المتحدة تعيين ليندركنج مبعوثًا لها إلى اليمن
سبق

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثًا لها إلى اليمن.

وقال: إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون؛ وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف الأمين العام أننا نتطلع للعمل معًا نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:22 PM

"الحجرف" يرحّب بقرار الولايات المتحدة تعيين ليندركنج مبعوثًا لها إلى اليمن

قال: يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثًا لها إلى اليمن.

وقال: إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون؛ وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف الأمين العام أننا نتطلع للعمل معًا نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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