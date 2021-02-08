مدعومة باستثمار "تسلا".. "بيتكوين" تقفز إلى قمة غير مسبوقة

ارتفعت أكثر من 10% من قيمتها

قفزت عملة بيتكوين الرقمية بأكثر من عشرة في المئة من قيمتها، اليوم (الاثنين)، لتصل إلى قمة غير مسبوقة، بعد إعلان شركة "تسلا" استثمارها 1.5 مليار دولار تقريباً في العملة المشفرة الشهر الماضي.

ورفعت تلك الأنباء "بيتكوين" لما يصل إلى 43 ألفًا و625 دولاراً بحلول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينيتش، وفقاً لـ"رويترز".

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار المذكور، بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "#بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع قيمة العملة المشفرة في حينه.