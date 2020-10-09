بعد عقوبات الـ18 بنكًا.. وقف "النووي" الإيراني في تفاوض أمريكي أوروبي

منع بيع الأسلحة الخطيرة للنظام وتحميله مسؤولية قتل المتظاهرين ضمن المناقشات

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، عقد مفاوضات أمريكية أوروبية؛ سعيًا للاتفاق على السياسات المتعلقة بالنظام الإيراني.

ووفق "العربية.نت"، أشار بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، عقد مباحثات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وشهدت المفاوضات مناقشة منع بيع الأسلحة العسكرية الخطيرة للنظام الإيراني، وتحميله مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف برنامج إيران النووي المزعزع للاستقرار.

هذا وأعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكًا إيرانيًّا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي؛ فيما تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

وأفاد الموقع بأن "موانع الأمر التنفيذي 13902، لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدًّا لبرامجها النووية"، وشدد على أن "إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني".

ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة، باستهداف ما تبقّى لدى إيران "من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء" في ظل الجائحة؛ وذلك من خلال العقوبات الجديدة.

وغرد ظريف، الخميس، على "تويتر": "في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء؛ لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية".