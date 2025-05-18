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خلال 24 ساعة.. 2294 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة بإيران

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7057 والمصابون يتخطون الـ122 ألفًا

سجلت إيران اليوم الاثنين، 69 وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد؛ وبذلك يكون مجموع الوفيات 7057 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 2294 شخصًا بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 122492 شخصًا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور هذه الأرقام لوسائل الإعلام؛ فيما أعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6988 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال كيانوش: إن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 120 ألفًا، بعد تسجيل 1806 حالات إصابة أمس؛ لافتًا إلى أن 2705 من المصابين في وضع حرج.

وأعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 94 ألفًا و464 حالة؛ وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء "إرنا".

إيران فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. 2294 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة بإيران
سبق

سجلت إيران اليوم الاثنين، 69 وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد؛ وبذلك يكون مجموع الوفيات 7057 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 2294 شخصًا بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 122492 شخصًا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور هذه الأرقام لوسائل الإعلام؛ فيما أعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6988 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال كيانوش: إن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 120 ألفًا، بعد تسجيل 1806 حالات إصابة أمس؛ لافتًا إلى أن 2705 من المصابين في وضع حرج.

وأعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 94 ألفًا و464 حالة؛ وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء "إرنا".

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:44 PM

خلال 24 ساعة.. 2294 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة بإيران

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7057 والمصابون يتخطون الـ122 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيران اليوم الاثنين، 69 وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد؛ وبذلك يكون مجموع الوفيات 7057 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 2294 شخصًا بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 122492 شخصًا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور هذه الأرقام لوسائل الإعلام؛ فيما أعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6988 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال كيانوش: إن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 120 ألفًا، بعد تسجيل 1806 حالات إصابة أمس؛ لافتًا إلى أن 2705 من المصابين في وضع حرج.

وأعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 94 ألفًا و464 حالة؛ وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء "إرنا".

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