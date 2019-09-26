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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض

فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:18 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض

فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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