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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 2447 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1996214 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22142, فيما سجلت 4156 حالة شفاء جديدة, مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1900227 حالة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 2447 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1996214 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22142, فيما سجلت 4156 حالة شفاء جديدة, مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1900227 حالة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
05:02 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 2447 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1996214 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22142, فيما سجلت 4156 حالة شفاء جديدة, مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1900227 حالة.

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