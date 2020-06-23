وزير الحج: أعداد محدودة جداً لأداء مناسك الحج .. ولا استثناءات لأي دولة

قال: عَمِلْنا مع "الصحة" على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوبة

قال وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن أنه تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ لأعداد محدودة جداً لأداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات المتواجدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل آمن صحيًا وبما يحقق التباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته.



وأضاف في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم: في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تَقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي.



وتابع: عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا.



وأضاف "بنتن": حفظ النفس البشرية هو العامل الأول لدينا؛ لذلك فقد تم العمل على إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج ١٤٤١هـ بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ بدءًا من العزل الصحي للحجاج قبل وبعد أداء مناسك الحج.



وفي رده على سؤال: هل سيكون هناك استثناء لقدوم حجاج من بعض الدول من خارج المملكة؟ قال: «نحن نعرف مخاطر هذا الفيروس (كورونا)، ونعرف أن دول العالم مغلقة، وكما حددت وزارة الصحة، لا يوجد استثناءات لأي دولة لأداء فريضة الحج من خارج السعودية».



وأضاف «بنتن»: «لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، والعاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، وستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وتم تخصيص مستشفى تحسبًا لأي طارئ ومركز صحي في منى».