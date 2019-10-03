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"جيفارا": السياحة تمثل 5٪ من الناتج المحلي للمملكة في 2021

قالت: ستُحدث التأشيرات السياحية عدة وظائف.. والسعودية تشهد نموًّا

ستنمو السياحة في المملكة العربية السعودية لتشكّل 5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2021، على خلفية المبادرات الحكومية الأخيرة التي سهّلت على الناس زيارة المملكة.. هذا ما أكدته جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "World Travel and Tourism Council".

وأضافت "جيفارا" في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رأس الخيمة، أن المملكة ستشهد نموًّا مثيرًا يعتمد على التغييرات الجديدة التي أجرتها على التأشيرات، وسيتم توفير ملايين الوظائف الجديدة.

وتعمل المملكة على بناء وإنشاء العديد من المشاريع الضخمة مثل: مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية الترفيهية، ومشاريع سياحية واجتماعية أخرى.

في الشهر الماضي، فتحت السعودية أبوابها للسياح من جميع أنحاء العالم؛ من خلال الإعلان عن نظام جديد يسمح بالسفر بدون تأشيرة للسائحين الذين يزورون البلاد من 49 دولة، وتوفر التأشيرات عبر الإنترنت أو عند الوصول أو في البعثات الدبلوماسية السعودية مقابل حوالى 120 دولارًا؛ بما في ذلك رسوم التأمين الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جيفارا": السياحة تمثل 5٪ من الناتج المحلي للمملكة في 2021
سبق

ستنمو السياحة في المملكة العربية السعودية لتشكّل 5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2021، على خلفية المبادرات الحكومية الأخيرة التي سهّلت على الناس زيارة المملكة.. هذا ما أكدته جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "World Travel and Tourism Council".

وأضافت "جيفارا" في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رأس الخيمة، أن المملكة ستشهد نموًّا مثيرًا يعتمد على التغييرات الجديدة التي أجرتها على التأشيرات، وسيتم توفير ملايين الوظائف الجديدة.

وتعمل المملكة على بناء وإنشاء العديد من المشاريع الضخمة مثل: مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية الترفيهية، ومشاريع سياحية واجتماعية أخرى.

في الشهر الماضي، فتحت السعودية أبوابها للسياح من جميع أنحاء العالم؛ من خلال الإعلان عن نظام جديد يسمح بالسفر بدون تأشيرة للسائحين الذين يزورون البلاد من 49 دولة، وتوفر التأشيرات عبر الإنترنت أو عند الوصول أو في البعثات الدبلوماسية السعودية مقابل حوالى 120 دولارًا؛ بما في ذلك رسوم التأمين الصحي.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:13 AM

"جيفارا": السياحة تمثل 5٪ من الناتج المحلي للمملكة في 2021

قالت: ستُحدث التأشيرات السياحية عدة وظائف.. والسعودية تشهد نموًّا

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خالد علي - الرياض
0
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ستنمو السياحة في المملكة العربية السعودية لتشكّل 5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2021، على خلفية المبادرات الحكومية الأخيرة التي سهّلت على الناس زيارة المملكة.. هذا ما أكدته جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "World Travel and Tourism Council".

وأضافت "جيفارا" في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رأس الخيمة، أن المملكة ستشهد نموًّا مثيرًا يعتمد على التغييرات الجديدة التي أجرتها على التأشيرات، وسيتم توفير ملايين الوظائف الجديدة.

وتعمل المملكة على بناء وإنشاء العديد من المشاريع الضخمة مثل: مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية الترفيهية، ومشاريع سياحية واجتماعية أخرى.

في الشهر الماضي، فتحت السعودية أبوابها للسياح من جميع أنحاء العالم؛ من خلال الإعلان عن نظام جديد يسمح بالسفر بدون تأشيرة للسائحين الذين يزورون البلاد من 49 دولة، وتوفر التأشيرات عبر الإنترنت أو عند الوصول أو في البعثات الدبلوماسية السعودية مقابل حوالى 120 دولارًا؛ بما في ذلك رسوم التأمين الصحي.

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