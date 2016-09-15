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شاهد .. مصليات متنقلة في مباراة ضمك والاتحاد

بادرة لـ "الشؤون الإسلامية" بالتعاون مع هيئة الرياضة

في بادرة جديدة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضة بأبها، شارك المكتب التعاوني بأبها لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بوضع المصليات المتنقلة في ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها خلال مباراة الاتحاد وضمك، التي أقيمت على ملعب المحالة وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وقال متحدث "الشؤون الإسلامية" بعسير، عبدالله الحكمي؛ إنه تم توزيع تلك المصليات حول الملعب لخدمة الجماهير الرياضية التي حضرت المباراة، مضيفاً أن تلك المبادرة غير المسبوقة التي شارك فيها فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع هيئة الرياضة، حظيت بدعم كبير من أمير المنطقة.

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شاهد .. مصليات متنقلة في مباراة ضمك والاتحاد
سبق

في بادرة جديدة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضة بأبها، شارك المكتب التعاوني بأبها لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بوضع المصليات المتنقلة في ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها خلال مباراة الاتحاد وضمك، التي أقيمت على ملعب المحالة وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وقال متحدث "الشؤون الإسلامية" بعسير، عبدالله الحكمي؛ إنه تم توزيع تلك المصليات حول الملعب لخدمة الجماهير الرياضية التي حضرت المباراة، مضيفاً أن تلك المبادرة غير المسبوقة التي شارك فيها فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع هيئة الرياضة، حظيت بدعم كبير من أمير المنطقة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
11:28 AM

شاهد .. مصليات متنقلة في مباراة ضمك والاتحاد

بادرة لـ "الشؤون الإسلامية" بالتعاون مع هيئة الرياضة

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
357

في بادرة جديدة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضة بأبها، شارك المكتب التعاوني بأبها لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بوضع المصليات المتنقلة في ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها خلال مباراة الاتحاد وضمك، التي أقيمت على ملعب المحالة وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وقال متحدث "الشؤون الإسلامية" بعسير، عبدالله الحكمي؛ إنه تم توزيع تلك المصليات حول الملعب لخدمة الجماهير الرياضية التي حضرت المباراة، مضيفاً أن تلك المبادرة غير المسبوقة التي شارك فيها فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع هيئة الرياضة، حظيت بدعم كبير من أمير المنطقة.

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