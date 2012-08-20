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صافرة "الهويش" تضبط قمة الهلال والتعاون.. و"الحربي" للباطن وأبها.. و"صلوي" يدير ضمك والطائي

ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت سعودية خالصة .

حيث أسند قيادة مواجهة الباطن وضيفه أبها إلى الحكم سلطان الحربي على أن يساعده هشام الرفاعي، وسعد السبيعي، فيما سيتولى محمد القرني إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم عادل شراحيلي.

في حين يدير الدولي خالد صلوي مباراة ضمك ونظيره الطائي ويعاونه كل من فيصل القحطاني مساعد أول وعبدالعزيز البريه مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، في حين ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف رائد الزهراني وبمساعدة من عيسى الخيبري.

أما قمة مباريات اليوم ستكون بصافرة الدولي محمد الهويش وبمساعدة من عبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان، فيما سيتولى عبدالله الشهري إدارة غرفة الفيديو على أن يعاونه محمد وزي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الهويش" تضبط قمة الهلال والتعاون.. و"الحربي" للباطن وأبها.. و"صلوي" يدير ضمك والطائي
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت سعودية خالصة .

حيث أسند قيادة مواجهة الباطن وضيفه أبها إلى الحكم سلطان الحربي على أن يساعده هشام الرفاعي، وسعد السبيعي، فيما سيتولى محمد القرني إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم عادل شراحيلي.

في حين يدير الدولي خالد صلوي مباراة ضمك ونظيره الطائي ويعاونه كل من فيصل القحطاني مساعد أول وعبدالعزيز البريه مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، في حين ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف رائد الزهراني وبمساعدة من عيسى الخيبري.

أما قمة مباريات اليوم ستكون بصافرة الدولي محمد الهويش وبمساعدة من عبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان، فيما سيتولى عبدالله الشهري إدارة غرفة الفيديو على أن يعاونه محمد وزي.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
03:53 PM

صافرة "الهويش" تضبط قمة الهلال والتعاون.. و"الحربي" للباطن وأبها.. و"صلوي" يدير ضمك والطائي

ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت سعودية خالصة .

حيث أسند قيادة مواجهة الباطن وضيفه أبها إلى الحكم سلطان الحربي على أن يساعده هشام الرفاعي، وسعد السبيعي، فيما سيتولى محمد القرني إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم عادل شراحيلي.

في حين يدير الدولي خالد صلوي مباراة ضمك ونظيره الطائي ويعاونه كل من فيصل القحطاني مساعد أول وعبدالعزيز البريه مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، في حين ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف رائد الزهراني وبمساعدة من عيسى الخيبري.

أما قمة مباريات اليوم ستكون بصافرة الدولي محمد الهويش وبمساعدة من عبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان، فيما سيتولى عبدالله الشهري إدارة غرفة الفيديو على أن يعاونه محمد وزي.

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