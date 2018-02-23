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"التميمي": الرياض ستشهد أجواءً ربيعية ممطرة.. غدًا

احتمال تشكّل موجة غبار بسبب الرياح الهابطة للحزام السحابي

توقع الراصد الجوي محمد الخزّي التميمي أن تشهد العاصمة الرياض وما حولها، أجواءً ربيعية غائمة ممطرة يوم غدٍ السبت.

وقال "التميمي": ستمتد هذه الأجواء إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، وترتفع معها نسبة الرطوبة السطحية، وقد تتشكل خلالها سحب النفيض المنخفضة صباحاً وتستمر لعدة أيام على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتنخفض معها درجة الحرارة بشكل طفيف.

وأضاف: قد تتشكل موجة غبار بسبب الرياح الهابطة للحزام السحابي الممطر مساء السبت وتندفع إلى جنوب منطقة الرياض.

وأردف: تستمر فرص تكوّن الغيوم وهطول الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والشرقية حتى نهاية الأسبوع.

‏وتابع: لا توجد توقعات بموجة برد معتبرة حتى نهاية فصل الشتاء لهذا العام.

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"التميمي": الرياض ستشهد أجواءً ربيعية ممطرة.. غدًا
سبق

توقع الراصد الجوي محمد الخزّي التميمي أن تشهد العاصمة الرياض وما حولها، أجواءً ربيعية غائمة ممطرة يوم غدٍ السبت.

وقال "التميمي": ستمتد هذه الأجواء إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، وترتفع معها نسبة الرطوبة السطحية، وقد تتشكل خلالها سحب النفيض المنخفضة صباحاً وتستمر لعدة أيام على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتنخفض معها درجة الحرارة بشكل طفيف.

وأضاف: قد تتشكل موجة غبار بسبب الرياح الهابطة للحزام السحابي الممطر مساء السبت وتندفع إلى جنوب منطقة الرياض.

وأردف: تستمر فرص تكوّن الغيوم وهطول الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والشرقية حتى نهاية الأسبوع.

‏وتابع: لا توجد توقعات بموجة برد معتبرة حتى نهاية فصل الشتاء لهذا العام.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:42 PM

"التميمي": الرياض ستشهد أجواءً ربيعية ممطرة.. غدًا

احتمال تشكّل موجة غبار بسبب الرياح الهابطة للحزام السحابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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27,305

توقع الراصد الجوي محمد الخزّي التميمي أن تشهد العاصمة الرياض وما حولها، أجواءً ربيعية غائمة ممطرة يوم غدٍ السبت.

وقال "التميمي": ستمتد هذه الأجواء إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، وترتفع معها نسبة الرطوبة السطحية، وقد تتشكل خلالها سحب النفيض المنخفضة صباحاً وتستمر لعدة أيام على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتنخفض معها درجة الحرارة بشكل طفيف.

وأضاف: قد تتشكل موجة غبار بسبب الرياح الهابطة للحزام السحابي الممطر مساء السبت وتندفع إلى جنوب منطقة الرياض.

وأردف: تستمر فرص تكوّن الغيوم وهطول الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والشرقية حتى نهاية الأسبوع.

‏وتابع: لا توجد توقعات بموجة برد معتبرة حتى نهاية فصل الشتاء لهذا العام.

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