غدًا.. انطلاق مهرجان "كريزي ووتر" بـ5 فعاليات ترفيهية

على مساحة ٨٠٠ ألف متر مربع

ينطلق غدًا الخميس مهرجان كريزي ووتر بمحافظة بحرة في منطقة مكة المكرمة، بحضور ورعاية الأمير عبدالله بن تركي آل سعود.

ويُعدُّ المهرجان من أضخم المهرجانات السياحية والترفيهية المقامة بمحافظة بحرة في منطقة مكة المكرمة تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه؛ كونه يُقام على مساحة ٨٠٠ ألف متر مربع، ويلبي الخيارات الترفيهية والسياحية كافة لمختلف الأذواق والشرائح العمرية.

ويُعد المهرجان وجهة للزوار والسياح من داخل المحافظة وخارجها على حد سواء، ويدعم رؤية السعودية 2030.

ويتضمن كريزي ووتر خمس فعاليات ومناطق رئيسية، تنطلق في وقت واحد، تحمل المتعة والترفيه لأفراد العائلة من خلال المخيمات السياحية، ومنطقة السباحة والألعاب المائية، ومنطقة المسرح التي تشمل العديد من العروض الغنائية والموسيقية، ومنطقة ركوب الخيل والدبابات، ومنطقة الديجي، وكذلك منطقة الملاعب المتنوعة وأكاديمية كرة القدم، والملعب الصابوني، والألعاب الهوائية، وبجانبها منطقة الفن المطعَّم بالبنايات المنحوتة والنوافير المائية.

كما يتضمن منطقة المطاعم والمقاهي الداخلية والخارجية التي تقدِّم للزائرين تجربة ثرية للتمتع بأشهى وألذ الأطباق العربية والغربية في أجواء عائلية ربيعية خلابة، ومساحات خضراء ملونة ومُزينة بالإضاءة الطبيعية؛ لتكون مكانًا مثاليًّا للقاءات والتفاعل الاجتماعي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية كافة، والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحية وترفيهية آمنة وممتعة.

يُذكر أن المهرجان سيفتح أبوابه للزائرين في تمام الساعة الـ٩ صباحًا إلى الساعة الـ١٢ بعد منتصف الليل.