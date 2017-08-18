النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

125 ألف سعودي إلى دبي شهريًا خلال عام 2019 والطلب يزداد

المملكة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2% على أساس سنوي

كشف هلال المري مدير عام دائرة السياحة بدبي عن استقبال 8.36 مليون زائر لليلة واحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة 3 ‎%‎ وذكر أن متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 76 بالمائة، وسجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتفظت الهند بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسة بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، على الرغم من تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 بالمائة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبواقع 125 ألف سعودي شهريًا تقريبًا وسجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9 بالمائة خلال عطلة عيد الفطر.

واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، وحافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 بالمائة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 بالمائة، بزيادة وصلت إلى 3 بالمائة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018.

وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر صيني.

وجاءت السوق العُمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 بالمائة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، ثم جاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 بالمائة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 بالمائة من خلال 253 ألف زائر، فيما حلت الفلبين بالمرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 بالمائة.

وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 76 بالمائة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
125 ألف سعودي إلى دبي شهريًا خلال عام 2019 والطلب يزداد
سبق

كشف هلال المري مدير عام دائرة السياحة بدبي عن استقبال 8.36 مليون زائر لليلة واحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة 3 ‎%‎ وذكر أن متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 76 بالمائة، وسجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتفظت الهند بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسة بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، على الرغم من تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 بالمائة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبواقع 125 ألف سعودي شهريًا تقريبًا وسجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9 بالمائة خلال عطلة عيد الفطر.

واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، وحافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 بالمائة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 بالمائة، بزيادة وصلت إلى 3 بالمائة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018.

وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر صيني.

وجاءت السوق العُمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 بالمائة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، ثم جاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 بالمائة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 بالمائة من خلال 253 ألف زائر، فيما حلت الفلبين بالمرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 بالمائة.

وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 76 بالمائة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:10 AM

125 ألف سعودي إلى دبي شهريًا خلال عام 2019 والطلب يزداد

المملكة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2% على أساس سنوي

A A A
خالد خليل - الرياض
12
2,612

كشف هلال المري مدير عام دائرة السياحة بدبي عن استقبال 8.36 مليون زائر لليلة واحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة 3 ‎%‎ وذكر أن متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 76 بالمائة، وسجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتفظت الهند بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسة بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، على الرغم من تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 بالمائة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبواقع 125 ألف سعودي شهريًا تقريبًا وسجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9 بالمائة خلال عطلة عيد الفطر.

واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، وحافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 بالمائة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 بالمائة، بزيادة وصلت إلى 3 بالمائة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018.

وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر صيني.

وجاءت السوق العُمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 بالمائة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، ثم جاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 بالمائة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 بالمائة من خلال 253 ألف زائر، فيما حلت الفلبين بالمرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 بالمائة.

وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 76 بالمائة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,931
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,847
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,800
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,947

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة