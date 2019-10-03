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بعد أن تقلد شارة قيادة الأخضر.. عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب "دوليًا"

ينتهي عقده في 2020 مع النصر

قرر مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم عمر هوساوي اعتزاله اللعب "دوليا" اليوم الخميس .

وجاء قرار اعتزال هوساوي من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً:"سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية".

وتابع: "في هذا ليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي".

وكان "هوساوي" قد تقلد شارة قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل إعلان الاعتزال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد أن تقلد شارة قيادة الأخضر.. عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب "دوليًا"
سبق

قرر مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم عمر هوساوي اعتزاله اللعب "دوليا" اليوم الخميس .

وجاء قرار اعتزال هوساوي من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً:"سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية".

وتابع: "في هذا ليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي".

وكان "هوساوي" قد تقلد شارة قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل إعلان الاعتزال.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:20 PM

بعد أن تقلد شارة قيادة الأخضر.. عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب "دوليًا"

ينتهي عقده في 2020 مع النصر

A A A
أحمد سرور - الرياض
10
4,948

قرر مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم عمر هوساوي اعتزاله اللعب "دوليا" اليوم الخميس .

وجاء قرار اعتزال هوساوي من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً:"سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية".

وتابع: "في هذا ليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي".

وكان "هوساوي" قد تقلد شارة قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل إعلان الاعتزال.

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