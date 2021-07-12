وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "‏وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية.

وزارة الحج تعلن الانتهاء من فرز طلبات 160 جنسية لأداء حج هذا العام عبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-12 أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية. وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "‏وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 07:33 PM

اخر تعديل 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:24 PM

وزارة الحج تعلن الانتهاء من فرز طلبات 160 جنسية لأداء حج هذا العام وفق معايير صحية وتنظيمية دقيقة





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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية.

وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "‏وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".