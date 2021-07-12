وزارة الحج تعلن الانتهاء من فرز طلبات 160 جنسية لأداء حج هذا العام
وفق معايير صحية وتنظيمية دقيقة
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية.
وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".
وزارة الحج تعلن الانتهاء من فرز طلبات 160 جنسية لأداء حج هذا العام
عبدالرزاق البجاليسبق2020-07-12
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية.
وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
07:33 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:24 PM
وزارة الحج تعلن الانتهاء من فرز طلبات 160 جنسية لأداء حج هذا العام
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية.
وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".