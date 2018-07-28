تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.