تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تبدأ من 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ7 مساء.