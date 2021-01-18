النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم

زاخاروفا: احترموا القانون الدولي ولا تتطاولوا على التشريعات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني؛ احترام القانون الدولي.

ووفق "الألمانية" نقل موقع قناة "آر تي العربية" عن متحدثة إلى منتقدي توقيف نافالني: "احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركّزوا على المشكلات في بلدانكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده، أمس، بعد 5 أشهر في ألمانيا للعلاج عقب التسمّم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في روسيا.

وقُبض على نافالني؛ بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر في مطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبسٍ احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، في 29 يناير الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني؛ بانتهاك شروط حكم صدر ضدّه مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة بعد إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم
سبق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني؛ احترام القانون الدولي.

ووفق "الألمانية" نقل موقع قناة "آر تي العربية" عن متحدثة إلى منتقدي توقيف نافالني: "احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركّزوا على المشكلات في بلدانكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده، أمس، بعد 5 أشهر في ألمانيا للعلاج عقب التسمّم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في روسيا.

وقُبض على نافالني؛ بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر في مطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبسٍ احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، في 29 يناير الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني؛ بانتهاك شروط حكم صدر ضدّه مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة بعد إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم

زاخاروفا: احترموا القانون الدولي ولا تتطاولوا على التشريعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,287

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني؛ احترام القانون الدولي.

ووفق "الألمانية" نقل موقع قناة "آر تي العربية" عن متحدثة إلى منتقدي توقيف نافالني: "احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركّزوا على المشكلات في بلدانكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده، أمس، بعد 5 أشهر في ألمانيا للعلاج عقب التسمّم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في روسيا.

وقُبض على نافالني؛ بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر في مطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبسٍ احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، في 29 يناير الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني؛ بانتهاك شروط حكم صدر ضدّه مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة بعد إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,428
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,825
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,839

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة