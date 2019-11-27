العراق .. إصابة 5 متظاهرين في محاولة فض ساحة الاعتصام بالنجف

قوات الأمن منعت دخول الوافدين إلى المحافظة من غير سكانها

أُصيب 5 متظاهرين بعد فض التظاهرات خارج ساحة الاعتصام بالقوة في مدينة النجف، جنوبي غرب العاصمة العراقية بغداد حسب، سكاي نيوزعربية.

وتفصيلاً، أغلقت القوات الأمنية العراقية الطرق الخارجية ومنعت دخول الوافدين إلى محافظة النجف من غير سكانها.

من جهة أخرى، انتشر مسلحون من أصحاب القبعات الزرق من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر في ساحة الصدرين لحماية خيم الاعتصام.

