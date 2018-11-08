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"الإحصاء" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

قالت: لحمَلة البكالوريوس وما فوق والتقديم عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرات، من سنة وحتى سبع سنوات لحملة البكالوريوس وما فوق في التخصصات التالية: "الإحصاء والاقتصاد والحاسب الآلي".

وأشارت الهيئة إلى أنه للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني بوابة التوظيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرات، من سنة وحتى سبع سنوات لحملة البكالوريوس وما فوق في التخصصات التالية: "الإحصاء والاقتصاد والحاسب الآلي".

وأشارت الهيئة إلى أنه للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني بوابة التوظيف.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
10:20 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:54 AM

"الإحصاء" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

قالت: لحمَلة البكالوريوس وما فوق والتقديم عبر البوابة الإلكترونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
8,133

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرات، من سنة وحتى سبع سنوات لحملة البكالوريوس وما فوق في التخصصات التالية: "الإحصاء والاقتصاد والحاسب الآلي".

وأشارت الهيئة إلى أنه للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني بوابة التوظيف.

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