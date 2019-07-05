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خبراء إيرانيون يشرفون على المراكز الصيفية بمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين

وزير الإعلام اليمني: المليشيا تستغل الأطفال وتدربهم على القتال

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن خبراء إيرانيين يشاركون ويشرفون على مراكز صيفية أعلنت مليشيا الحوثي إقامتها في مناطق سيطرتها لاستقطاب طلبة المدارس.

وقال الوزير الإرياني إن المليشيا تستغل المخيمات الصيفية في مناطقها وتحولها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى استقطاب وتجنيد الأطفال فيما يسمى المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال خاصة مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في صفوفها بعد انكشاف حقيقة مشروعها، وأنها مجرد ذراع قذرة تدار من الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالتحرك لوقف هذه الجرائم وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة المليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة, مؤكداً أن استمرار الصمت إزاء انتهاكات واستغلال المليشيات للأطفال سيجعل اليمن بؤرة للإرهاب والتطرف.

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خبراء إيرانيون يشرفون على المراكز الصيفية بمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين
سبق

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن خبراء إيرانيين يشاركون ويشرفون على مراكز صيفية أعلنت مليشيا الحوثي إقامتها في مناطق سيطرتها لاستقطاب طلبة المدارس.

وقال الوزير الإرياني إن المليشيا تستغل المخيمات الصيفية في مناطقها وتحولها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى استقطاب وتجنيد الأطفال فيما يسمى المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال خاصة مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في صفوفها بعد انكشاف حقيقة مشروعها، وأنها مجرد ذراع قذرة تدار من الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالتحرك لوقف هذه الجرائم وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة المليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة, مؤكداً أن استمرار الصمت إزاء انتهاكات واستغلال المليشيات للأطفال سيجعل اليمن بؤرة للإرهاب والتطرف.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
10:20 PM

خبراء إيرانيون يشرفون على المراكز الصيفية بمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين

وزير الإعلام اليمني: المليشيا تستغل الأطفال وتدربهم على القتال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن خبراء إيرانيين يشاركون ويشرفون على مراكز صيفية أعلنت مليشيا الحوثي إقامتها في مناطق سيطرتها لاستقطاب طلبة المدارس.

وقال الوزير الإرياني إن المليشيا تستغل المخيمات الصيفية في مناطقها وتحولها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى استقطاب وتجنيد الأطفال فيما يسمى المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال خاصة مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في صفوفها بعد انكشاف حقيقة مشروعها، وأنها مجرد ذراع قذرة تدار من الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالتحرك لوقف هذه الجرائم وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة المليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة, مؤكداً أن استمرار الصمت إزاء انتهاكات واستغلال المليشيات للأطفال سيجعل اليمن بؤرة للإرهاب والتطرف.

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