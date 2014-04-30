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"آل الشيخ" معقباً على نائب رئيس نادي النصر وتعاقد "عطيف": مادياتكم هي العائق

قال: ليس ميثاق الشرف من أعاق ذلك.. ولا نجبر لاعباً على الانتقال دون رغبته

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ما ذكره نائب رئيس نادي النصر سلمان المالك، أن عبدالله عطيف كان من اهتمامات النادي؛ ولكن ميثاق الشرف حالَ دون ذلك.

وقال "آل الشيخ" عبر مداخلة هاتفية في برنامج الخيمة: إن معلومة المالك غير صحيحة؛ مبرراً ذلك بعدم وجود الإمكانيات المالية في نادي النصر للتوقيع مع "عطيف"، وليس ميثاق الشرف من أعاق التعاقد.

وأضاف: رغبة اللاعب هي البقاء في نادي الهلال كغيره من باقي اللاعبين، والهيئة لا تستطيع إجبار لاعب على الانتقال دون رغبته.

وتابع "آل الشيخ" في حديثه مع المالك: تم دعمك إبان فترة رئاستك القصيرة -والتي مدتها شهران- بـ53 إلى 55 مليون ريال.

من جانب آخر ذكر المالك أن ديون النصر الحالية قرابة الـ200 مليون ريال، ونحتاج للتسجيل خلال فترة التسجيل القادمة، تسديد 10 رواتب متأخرة للاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل الشيخ" معقباً على نائب رئيس نادي النصر وتعاقد "عطيف": مادياتكم هي العائق
سبق

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ما ذكره نائب رئيس نادي النصر سلمان المالك، أن عبدالله عطيف كان من اهتمامات النادي؛ ولكن ميثاق الشرف حالَ دون ذلك.

وقال "آل الشيخ" عبر مداخلة هاتفية في برنامج الخيمة: إن معلومة المالك غير صحيحة؛ مبرراً ذلك بعدم وجود الإمكانيات المالية في نادي النصر للتوقيع مع "عطيف"، وليس ميثاق الشرف من أعاق التعاقد.

وأضاف: رغبة اللاعب هي البقاء في نادي الهلال كغيره من باقي اللاعبين، والهيئة لا تستطيع إجبار لاعب على الانتقال دون رغبته.

وتابع "آل الشيخ" في حديثه مع المالك: تم دعمك إبان فترة رئاستك القصيرة -والتي مدتها شهران- بـ53 إلى 55 مليون ريال.

من جانب آخر ذكر المالك أن ديون النصر الحالية قرابة الـ200 مليون ريال، ونحتاج للتسجيل خلال فترة التسجيل القادمة، تسديد 10 رواتب متأخرة للاعبين.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:24 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:03 PM

"آل الشيخ" معقباً على نائب رئيس نادي النصر وتعاقد "عطيف": مادياتكم هي العائق

قال: ليس ميثاق الشرف من أعاق ذلك.. ولا نجبر لاعباً على الانتقال دون رغبته

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رائد القرفي - أبها
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14,840

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ما ذكره نائب رئيس نادي النصر سلمان المالك، أن عبدالله عطيف كان من اهتمامات النادي؛ ولكن ميثاق الشرف حالَ دون ذلك.

وقال "آل الشيخ" عبر مداخلة هاتفية في برنامج الخيمة: إن معلومة المالك غير صحيحة؛ مبرراً ذلك بعدم وجود الإمكانيات المالية في نادي النصر للتوقيع مع "عطيف"، وليس ميثاق الشرف من أعاق التعاقد.

وأضاف: رغبة اللاعب هي البقاء في نادي الهلال كغيره من باقي اللاعبين، والهيئة لا تستطيع إجبار لاعب على الانتقال دون رغبته.

وتابع "آل الشيخ" في حديثه مع المالك: تم دعمك إبان فترة رئاستك القصيرة -والتي مدتها شهران- بـ53 إلى 55 مليون ريال.

من جانب آخر ذكر المالك أن ديون النصر الحالية قرابة الـ200 مليون ريال، ونحتاج للتسجيل خلال فترة التسجيل القادمة، تسديد 10 رواتب متأخرة للاعبين.

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