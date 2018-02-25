أمطار متوسطة تغسل غبار الأفلاج

تشهد محافظة الأفلاج الآن هطول أمطار متوسطة، شملت المحافظة وبعض المراكز التابعة لها .



وكانت المحافظة قد شهدت عصر أمس موجة غبار كثيفة، تدنت معها الرؤية الأفقية إلى مسافات قصيرة. وأعقب تلك الموجة هطول أمطار متوسطة، لا تزال تهطل حتى الآن، وشملت ليلى وبعض مراكز المحافظة .