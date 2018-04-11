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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه والإصحاح البيئي في "خوخة الحديدة"

العيادات الطبية التغذوية للمركز مستمرة في تقديم خدماتها العلاجية بالمديرية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 3 -9 أبريل 2020م ضخ 301 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 348 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 1 إلى 8 أبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1.871 مستفيدًا، وعيادة التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 173 فردًا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 837 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 11 حالة، وقسم الرعاية الصحية 943 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 1.966 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2.318 مريضًا, وعيادة نقل الدم تسعة مستفيدين.

اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع المياه والإصحاح البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه والإصحاح البيئي في "خوخة الحديدة"
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 3 -9 أبريل 2020م ضخ 301 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 348 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 1 إلى 8 أبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1.871 مستفيدًا، وعيادة التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 173 فردًا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 837 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 11 حالة، وقسم الرعاية الصحية 943 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 1.966 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2.318 مريضًا, وعيادة نقل الدم تسعة مستفيدين.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
06:37 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه والإصحاح البيئي في "خوخة الحديدة"

العيادات الطبية التغذوية للمركز مستمرة في تقديم خدماتها العلاجية بالمديرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 3 -9 أبريل 2020م ضخ 301 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 348 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 1 إلى 8 أبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1.871 مستفيدًا، وعيادة التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 173 فردًا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 837 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 11 حالة، وقسم الرعاية الصحية 943 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 1.966 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2.318 مريضًا, وعيادة نقل الدم تسعة مستفيدين.

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