الدقيقة 90 تنقل الأهلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

أسقط الاستقلال الطاجيكي بهدف البلايلي

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره الاستقلال الطاجيكي، بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وينضم الأهلي للمجموعة الأولى التي تضم الشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والاستقلال الإيراني.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وإن كان أصحاب الأرض الأقرب لزيارة مرمى الاستقلال، إلا إن كرات "ماركو مارين " ويوسف البلايلي، عند الدقيقتين ( 28، 38 ) ضلت مرمى الفريق الضيف.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 60 سدد حسين المقهوي كرة أرضية مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب.



وعلى دفعتين يتصدى حارس الأهلي ياسر المسيليم لتسديدتي الاستقلال عند الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 77 تكفلت العارضة الطاجيكية بالتصدي لتسديدة البلايلي.

عند الدقيقة 90 يبتسم الحظ للأهلاويين، بعد أن أحرز البلايلي هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء ( خرج على إثرها لاعب الاستقلال فيكتور سيزهوف بالبطاقة الحمراء ) وكان كافياً لتأهل الأهلي.