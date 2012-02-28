المنتخب السعودي: استدعاء باخشوين والمولد للمشاركة في لقاء العراق غداً

أعلن نادي الأهلي استدعاء الثنائي وليد باخشوين وسعيد المولد إلى معسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي في البصرة.

يذكر أن المباراة ستقام غداً في مدينة البصرة العراقية على ملعب البصرة الدولي دعماً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة العراقية صباح غد الأربعاء على متن طائرة خاصة لخوض المواجهة الودية أمام منتخب العراق عند السادسة من مساء غد.

ويرأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وتضم قائمة الأخضر: عبدالقدوس عطية وحسن معاذ وسعيد الربيعي وأحمد عسيري وحسين عبدالغني وإبراهيم غالب وهتان باهبري وأحمد الفريدي ومحمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وعبدالفتاح آدم ووليد عبدالله وسعيد المولد ومحمد جحفلي وعبدالله الزوري ووليد باخشوين ومحمد أبوسبعان وحسن الراهب وناصر الشمراني، تحت إشراف المدرب الأرجنيتني أنطونيو بنتزي.

ومن جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق مهدي كريم اعتزازه بالمباراة الاعتزالية التي ستقام له خلال المباراة الودية بين المنتخبين السعودي ونظيره العراقي يوم غد الأربعاء في البصرة.

وجاء إعلان اللاعب لهذا القرار بعد أن أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقته على اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم في مباراة العراق والسعودية الودية.