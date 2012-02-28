النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المنتخب السعودي: استدعاء باخشوين والمولد للمشاركة في لقاء العراق غداً

أعلن نادي الأهلي استدعاء الثنائي وليد باخشوين وسعيد المولد إلى معسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي في البصرة.

يذكر أن المباراة ستقام غداً في مدينة البصرة العراقية على ملعب البصرة الدولي دعماً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة العراقية صباح غد الأربعاء على متن طائرة خاصة لخوض المواجهة الودية أمام منتخب العراق عند السادسة من مساء غد.

ويرأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وتضم قائمة الأخضر: عبدالقدوس عطية وحسن معاذ وسعيد الربيعي وأحمد عسيري وحسين عبدالغني وإبراهيم غالب وهتان باهبري وأحمد الفريدي ومحمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وعبدالفتاح آدم ووليد عبدالله وسعيد المولد ومحمد جحفلي وعبدالله الزوري ووليد باخشوين ومحمد أبوسبعان وحسن الراهب وناصر الشمراني، تحت إشراف المدرب الأرجنيتني أنطونيو بنتزي.

ومن جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق مهدي كريم اعتزازه بالمباراة الاعتزالية التي ستقام له خلال المباراة الودية بين المنتخبين السعودي ونظيره العراقي يوم غد الأربعاء في البصرة.

وجاء إعلان اللاعب لهذا القرار بعد أن أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقته على اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم في مباراة العراق والسعودية الودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المنتخب السعودي: استدعاء باخشوين والمولد للمشاركة في لقاء العراق غداً
سبق

أعلن نادي الأهلي استدعاء الثنائي وليد باخشوين وسعيد المولد إلى معسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي في البصرة.

يذكر أن المباراة ستقام غداً في مدينة البصرة العراقية على ملعب البصرة الدولي دعماً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة العراقية صباح غد الأربعاء على متن طائرة خاصة لخوض المواجهة الودية أمام منتخب العراق عند السادسة من مساء غد.

ويرأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وتضم قائمة الأخضر: عبدالقدوس عطية وحسن معاذ وسعيد الربيعي وأحمد عسيري وحسين عبدالغني وإبراهيم غالب وهتان باهبري وأحمد الفريدي ومحمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وعبدالفتاح آدم ووليد عبدالله وسعيد المولد ومحمد جحفلي وعبدالله الزوري ووليد باخشوين ومحمد أبوسبعان وحسن الراهب وناصر الشمراني، تحت إشراف المدرب الأرجنيتني أنطونيو بنتزي.

ومن جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق مهدي كريم اعتزازه بالمباراة الاعتزالية التي ستقام له خلال المباراة الودية بين المنتخبين السعودي ونظيره العراقي يوم غد الأربعاء في البصرة.

وجاء إعلان اللاعب لهذا القرار بعد أن أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقته على اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم في مباراة العراق والسعودية الودية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:24 PM

المنتخب السعودي: استدعاء باخشوين والمولد للمشاركة في لقاء العراق غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,045

أعلن نادي الأهلي استدعاء الثنائي وليد باخشوين وسعيد المولد إلى معسكر المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة المنتخب العراقي في البصرة.

يذكر أن المباراة ستقام غداً في مدينة البصرة العراقية على ملعب البصرة الدولي دعماً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة العراقية صباح غد الأربعاء على متن طائرة خاصة لخوض المواجهة الودية أمام منتخب العراق عند السادسة من مساء غد.

ويرأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وتضم قائمة الأخضر: عبدالقدوس عطية وحسن معاذ وسعيد الربيعي وأحمد عسيري وحسين عبدالغني وإبراهيم غالب وهتان باهبري وأحمد الفريدي ومحمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وعبدالفتاح آدم ووليد عبدالله وسعيد المولد ومحمد جحفلي وعبدالله الزوري ووليد باخشوين ومحمد أبوسبعان وحسن الراهب وناصر الشمراني، تحت إشراف المدرب الأرجنيتني أنطونيو بنتزي.

ومن جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق مهدي كريم اعتزازه بالمباراة الاعتزالية التي ستقام له خلال المباراة الودية بين المنتخبين السعودي ونظيره العراقي يوم غد الأربعاء في البصرة.

وجاء إعلان اللاعب لهذا القرار بعد أن أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقته على اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم في مباراة العراق والسعودية الودية.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة