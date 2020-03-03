"الندوة العالمية": تعليق العمرة قرار حكيم جاء في وقته ويحقق مصلحة لعامة الناس

"الوهيبي": العالم يشهد اضطرابًا كبيرًا بسبب "كورونا" والإجراءات الوقائية مطلوبة

أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بتعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة، قرار حكيم جاء في وقته ويحقق مصلحة لعامة الناس؛ سواء أكانوا من المعتمرين وزوار الأماكن المقدسة أم من المواطنين والمقيمين في هذا البلد المبارك.

ونوّه الوهيبي بأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم من اضطراب بسبب انتقال عدوى فيروس كورونا تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والشعوب لاتخاذ الإجراءات الوقائية التي تَحُد من انتشار العدوى لهذا الوباء الفتاك.

جدير بالذكر أن الفيروس المعروف بكورونا أو COVID-19 قد انتشر مؤخرًا في أكثر من خمسين دولة حول العالم؛ مما ساق الحكومات إلى أخذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره، وأبدى الأمين العام استنكاره لبعض الدول التي لم تعطِ الأمر حقه من الحيطة والحذر.