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"الأرصاد الجوية المصرية" تحذر من موجة حرارة شديدة خلال اليومين القادمين

حذر مركز الأرصاد الجوية المصرية، من موجة شديدة لحرارة تجتاح البلاد خلال اليومين القادمين.
وقال مدير المركز محمود شاهين: إن البلاد تتعرض لموجة شديد الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث تصل درجات الحرارة لـ40 درجة على القاهرة الكبرى و43 درجة على المناطق الجنوبية.
"شاهين" أوضح، أنه عادة ما يشهد النصف الثاني من فصل الربيع موجات شديدة الحرارة، كما يتم تسجيل أعلى ارتفاع للحرارة على مدار العام، لافتاً إلى أن فصل الصيف تكون درجات الحرارة مرتفعة مع ارتفاع نسب الرطوبة أيضاً، والتي تصل لـ90%، لكن درجات الحرارة تكون أقل من فصل الربيع.
وتابع: "لا يوجد شتاء آخر، حتى فترات الليل ترتفع فيها درجات الحرارة وتسجل 20 و22 درجة، ويوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى، لكن اللبس الصيفي هو الأنسب للحرارة الـ20 خلال فترات الليل".
وحذر مدير المركز الأطفال وكبار السن من الاعتماد على الملابس الصيفية فقط، خلال الأيام التي تنشط بها الرياح ليلاً.

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"الأرصاد الجوية المصرية" تحذر من موجة حرارة شديدة خلال اليومين القادمين
سبق

حذر مركز الأرصاد الجوية المصرية، من موجة شديدة لحرارة تجتاح البلاد خلال اليومين القادمين.
وقال مدير المركز محمود شاهين: إن البلاد تتعرض لموجة شديد الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث تصل درجات الحرارة لـ40 درجة على القاهرة الكبرى و43 درجة على المناطق الجنوبية.
"شاهين" أوضح، أنه عادة ما يشهد النصف الثاني من فصل الربيع موجات شديدة الحرارة، كما يتم تسجيل أعلى ارتفاع للحرارة على مدار العام، لافتاً إلى أن فصل الصيف تكون درجات الحرارة مرتفعة مع ارتفاع نسب الرطوبة أيضاً، والتي تصل لـ90%، لكن درجات الحرارة تكون أقل من فصل الربيع.
وتابع: "لا يوجد شتاء آخر، حتى فترات الليل ترتفع فيها درجات الحرارة وتسجل 20 و22 درجة، ويوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى، لكن اللبس الصيفي هو الأنسب للحرارة الـ20 خلال فترات الليل".
وحذر مدير المركز الأطفال وكبار السن من الاعتماد على الملابس الصيفية فقط، خلال الأيام التي تنشط بها الرياح ليلاً.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:55 PM

"الأرصاد الجوية المصرية" تحذر من موجة حرارة شديدة خلال اليومين القادمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر مركز الأرصاد الجوية المصرية، من موجة شديدة لحرارة تجتاح البلاد خلال اليومين القادمين.
وقال مدير المركز محمود شاهين: إن البلاد تتعرض لموجة شديد الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث تصل درجات الحرارة لـ40 درجة على القاهرة الكبرى و43 درجة على المناطق الجنوبية.
"شاهين" أوضح، أنه عادة ما يشهد النصف الثاني من فصل الربيع موجات شديدة الحرارة، كما يتم تسجيل أعلى ارتفاع للحرارة على مدار العام، لافتاً إلى أن فصل الصيف تكون درجات الحرارة مرتفعة مع ارتفاع نسب الرطوبة أيضاً، والتي تصل لـ90%، لكن درجات الحرارة تكون أقل من فصل الربيع.
وتابع: "لا يوجد شتاء آخر، حتى فترات الليل ترتفع فيها درجات الحرارة وتسجل 20 و22 درجة، ويوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى، لكن اللبس الصيفي هو الأنسب للحرارة الـ20 خلال فترات الليل".
وحذر مدير المركز الأطفال وكبار السن من الاعتماد على الملابس الصيفية فقط، خلال الأيام التي تنشط بها الرياح ليلاً.

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