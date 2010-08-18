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"مسار" يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر السعودية

وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء التاسع من محرم 1443هـ الموافق 17 أغسطس 2021م، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور محمد الخيري المدير التنفيذي المكلف لمركز "مسار"، وفيصل الديحاني المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، وممثلي الإدارات المعنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى مركز "مسار".

وتعد الأكاديمية أحد الصروح الوطنية العلمية المهمة التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج التدريب في مجالات عمل شركات الحفر، وبرامج للتطوير المستمر للمُشغّلين والفنيين في بدايات مسيرتهم المهنية من شأنها مساعدتهم على الترقي في السلم الوظيفي حتى اعتلاء المناصب العليا في مجالاتهم.

يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.


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"مسار" يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر السعودية
سبق

وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء التاسع من محرم 1443هـ الموافق 17 أغسطس 2021م، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور محمد الخيري المدير التنفيذي المكلف لمركز "مسار"، وفيصل الديحاني المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، وممثلي الإدارات المعنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى مركز "مسار".

وتعد الأكاديمية أحد الصروح الوطنية العلمية المهمة التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج التدريب في مجالات عمل شركات الحفر، وبرامج للتطوير المستمر للمُشغّلين والفنيين في بدايات مسيرتهم المهنية من شأنها مساعدتهم على الترقي في السلم الوظيفي حتى اعتلاء المناصب العليا في مجالاتهم.

يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.


17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:24 PM

"مسار" يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء التاسع من محرم 1443هـ الموافق 17 أغسطس 2021م، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور محمد الخيري المدير التنفيذي المكلف لمركز "مسار"، وفيصل الديحاني المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، وممثلي الإدارات المعنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى مركز "مسار".

وتعد الأكاديمية أحد الصروح الوطنية العلمية المهمة التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج التدريب في مجالات عمل شركات الحفر، وبرامج للتطوير المستمر للمُشغّلين والفنيين في بدايات مسيرتهم المهنية من شأنها مساعدتهم على الترقي في السلم الوظيفي حتى اعتلاء المناصب العليا في مجالاتهم.

يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.


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