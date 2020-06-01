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هنا احترازات مشددة.. "مطار أبها" يستأنف الرحلات الجوية داخل المملكة

التزام بنزول تدريجي واستخدام 50% فقط من طاقة التشغيل وفحص ركاب

بدأ مطار أبها الدولي، في استقبال رحلات الطيران بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها هيئة الطيران المدني.

وأظهرت جولة لـوكالة الأنباء السعودية "واس" في جنبات المطار وفي أثناء وصول عدد من الرحلات أمس واليوم، تنفيذ طواقم المطار جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، وهي الالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المعتمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة.

وفي منطقة تسلُّم الأمتعة، التزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، مع تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير، والتزام التباعد بين المسافرين لدى مقدمي خدمات الأجرة بمسافة مترين، ووضع ملصقات التباعد على كراسي الانتظار.

مطار أبها أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا احترازات مشددة.. "مطار أبها" يستأنف الرحلات الجوية داخل المملكة
سبق

بدأ مطار أبها الدولي، في استقبال رحلات الطيران بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها هيئة الطيران المدني.

وأظهرت جولة لـوكالة الأنباء السعودية "واس" في جنبات المطار وفي أثناء وصول عدد من الرحلات أمس واليوم، تنفيذ طواقم المطار جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، وهي الالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المعتمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة.

وفي منطقة تسلُّم الأمتعة، التزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، مع تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير، والتزام التباعد بين المسافرين لدى مقدمي خدمات الأجرة بمسافة مترين، ووضع ملصقات التباعد على كراسي الانتظار.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:16 PM

هنا احترازات مشددة.. "مطار أبها" يستأنف الرحلات الجوية داخل المملكة

التزام بنزول تدريجي واستخدام 50% فقط من طاقة التشغيل وفحص ركاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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2,863

بدأ مطار أبها الدولي، في استقبال رحلات الطيران بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها هيئة الطيران المدني.

وأظهرت جولة لـوكالة الأنباء السعودية "واس" في جنبات المطار وفي أثناء وصول عدد من الرحلات أمس واليوم، تنفيذ طواقم المطار جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، وهي الالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المعتمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة.

وفي منطقة تسلُّم الأمتعة، التزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، مع تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير، والتزام التباعد بين المسافرين لدى مقدمي خدمات الأجرة بمسافة مترين، ووضع ملصقات التباعد على كراسي الانتظار.

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