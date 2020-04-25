آخر تطورات "كورونا" في 5 دول.. وعدد المتعافين عالميًّا فوق الـ800 ألف

ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس يتواصل حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية

تتواصل إصابات كورونا حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ حيث وصل عدد الإصابات وفق آخر تحديث إلى 2,836,330 حالة، فيما سجل المتعافون 808,522 حالة، وكان آخر عدد للوفيات وصل إلى 197,694 حالة حول العام مقتربًا من حاجز الـ200 ألف.

وفي السطور التالية نستعرض آخر تطورات الفيروس في 5 دول:

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل وفاتين و8 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24، والإصابات إلى 696 حالة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، إلى 775 شخصًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 24506 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان حول إحصائيات الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة، و1429 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس حتى الآن 5063.

إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 720، والإصابات 8,607 حالات.

سنغافورة

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت: إن سنغافورة سجلت 618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12693 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة من العمال المهاجرين، وهناك سبع حالات من السكان.

وتسجل سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا في الوقت الراهن؛ وفقًا لبيانات رسمية.

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج: إن بلاده مددت لمدة أربعة أسابيع حتى الأول من يونيو إغلاقًا جزئيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا في الدولة.

أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى ١٤٦٣ حالة، فيما تم تسجيل ٤٧ وفاة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية-: إن هذه الإحصائية تأتي بعدما تم تسجيل ١٣٣ إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.