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الإمارات تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية

خلال المؤتمر "15" لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الحوار والعمل المشترك بين جميع الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأعربت عن إدانة الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في الدول الإسلامية والعربية، وكل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية، في كلمة دولة الإمارات في المؤتمر "15" لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عُقِدت في بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020م، على أن العدالة تقتضي أن نتعاون جميعاً للوصول لحلول سلمية للأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية.

ودعت إلى ضرورة حماية المدنيين المتضررين وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وكل ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدةً أن قيمة التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات أساس للسلم والأمن الدوليين.

وأدانت الشعبة البرلمانية الإماراتية جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأية إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل للدولتين وتحقيق السلام.

وأكدت رفضها لفتح أي مكاتب أو سفارات أو أية بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار ذلك انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي.

الإمارات العربية المتحدة التعاون الإسلامي المؤتمر 15 لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية
سبق

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الحوار والعمل المشترك بين جميع الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأعربت عن إدانة الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في الدول الإسلامية والعربية، وكل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية، في كلمة دولة الإمارات في المؤتمر "15" لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عُقِدت في بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020م، على أن العدالة تقتضي أن نتعاون جميعاً للوصول لحلول سلمية للأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية.

ودعت إلى ضرورة حماية المدنيين المتضررين وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وكل ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدةً أن قيمة التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات أساس للسلم والأمن الدوليين.

وأدانت الشعبة البرلمانية الإماراتية جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأية إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل للدولتين وتحقيق السلام.

وأكدت رفضها لفتح أي مكاتب أو سفارات أو أية بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار ذلك انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
04:19 PM

الإمارات تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية

خلال المؤتمر "15" لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الحوار والعمل المشترك بين جميع الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأعربت عن إدانة الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في الدول الإسلامية والعربية، وكل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية، في كلمة دولة الإمارات في المؤتمر "15" لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عُقِدت في بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020م، على أن العدالة تقتضي أن نتعاون جميعاً للوصول لحلول سلمية للأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية.

ودعت إلى ضرورة حماية المدنيين المتضررين وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وكل ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدةً أن قيمة التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات أساس للسلم والأمن الدوليين.

وأدانت الشعبة البرلمانية الإماراتية جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأية إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل للدولتين وتحقيق السلام.

وأكدت رفضها لفتح أي مكاتب أو سفارات أو أية بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار ذلك انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي.

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