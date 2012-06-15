لماذا تم استبعاد "عبدالرزاق حمد الله" من منتخب بلاده في "كأس افريقيا"؟

كشف مصدر قريب الصلة بالشأن المغربي عن تفاصيل ما حدث في معسكر المنتخب المغربي مؤخراً وسبب ابتعاد محترف النصر عبدالرزاق حمد الله عن صفوف منتخب بلاده .

وقال المصدر، خلاف ما ذكره الاتحاد المغربي بأن الإصابة هي سبب ابتعاد اللاعب، حيث قال إن السبب غير ذلك .

وأوضح المصدر أن طريقة تعامل اللاعب عبدالرزاق حمدالله مع الأمور تتسبب دائماً في مشاكل له.

وأضاف: "بخصوص ركلات الجزاء هناك لاعبان هما الأول في الترتيب قبل اللاعب، لكن حمد الله أراد تجاوز زملائه في تسديد الركلة وعندما رفض زميله قرر ترك المعسكر".

وتحدث المصدر عن أن واقعة ركلة الجزاء لم تكن الأولى للاعب، حيث فعلها سابقاً أثناء احترافه في النرويج وفي قطر، كما فعل واقعة قريبة منها عندما رفض أن يسدد محمد السهلاوي ركلة جزاء مع النصر.

وخرج اللاعب في فيديو عقب بيان الاتحاد المغربي الذي ادعى فيه تعرضه للإصابة وهو يتدرب كما خرج زميلاه في المنتخب اللاعبين فيصل فجر ونبيل درار وهما يغنيانBye Bye في إشارة لسعادتهما برحيل اللاعب.