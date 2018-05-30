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جامعة الملك سعود تعلن وظائف أكاديمية برتبة "معيد" للجنسين

بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.. يبدأ التقديم غداً

أعلنت جامعة الملك سعود، توافر عدد من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" برتبة "معيد"، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة https://dfpa.ksu.edu.sa؛ حيث يبدأ التقديم غداً حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

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جامعة الملك سعود تعلن وظائف أكاديمية برتبة "معيد" للجنسين
سبق

أعلنت جامعة الملك سعود، توافر عدد من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" برتبة "معيد"، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة https://dfpa.ksu.edu.sa؛ حيث يبدأ التقديم غداً حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:15 AM

جامعة الملك سعود تعلن وظائف أكاديمية برتبة "معيد" للجنسين

بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.. يبدأ التقديم غداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جامعة الملك سعود، توافر عدد من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" برتبة "معيد"، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة https://dfpa.ksu.edu.sa؛ حيث يبدأ التقديم غداً حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

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