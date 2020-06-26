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مستقبل العالم في استبيان مدته دقيقة.. الأمم المتحدة شريك لـ"مسافة للأفلام"

مسابقة لـ"نقش" تدفع المنتجين إلى الدخول في خط تنافسي..700 فيلم و70 دولة

أعلنت مؤسسة نقش للأفلام، عن انضمام منظمة الأمم المتحدة كشريك للمسؤولية الاجتماعية ضمن شركاء مسابقة مسافة للأفلام، والتي أطلقتها في أبريل الماضي ضمن مبادرة تعزز مسؤولية البقاء في المنزل في ظل انتشار جائحة كوفيد -19 في العالم.

وتدفع المسابقة الدولية صناع ومنتجي الأفلام للدخول في خط تنافسي من أجل تعزيز الإبداع والابتكار، وذلك بدعم من شركة 360production؛ حيث انضم للمسابقة ما يفوق 700 فيلم من أكثر من 70 دولة حول العالم، إذ تتنافس كل منها في مجالات الأفلام "الوثائقية، الروائية، وأفلام التحريك".

وتأتي شراكة منظمة الأمم المتحدة مع مسابقة مسافة للأفلام من أجل جذب المجتمع الإبداعي للانخراط ضمن مبادرة UN75 التي أطلقتها المنظمة هذا العام، ضمن إطار احتفالها بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، وتسعى المبادرة إلى رفع حجم المشاركة ضمن أكبر حوار عالمي حول مستقبل العالم وجذب الشباب من مختلف دول العالم لمواجهة التحدي الأكبر على الإطلاق، وهو جائحة كوفيد -19.

وأثنى المدير العام لمؤسسة نقش للأفلام، محمد المسقطي، على دخول منظمة الأمم المتحدة كشريك للمسؤولية الاجتماعية للمسابقة، مؤكداً أن شراكة منظمة الأمم المتحدة تؤكد حجم الانتشار الواسع للمسابقة وتأثيرها الإيجابي في تعزيز المسؤولية المجتمعية والتحفيز على الإبداع خلال هذا الوقت العصيب من العام.

وبين "المسقطي"، أن المنظمة ستمنح فرصة لجميع المشاركين بالمسابقة للانضمام ضمن أكبر حوار عالمي حول مستقبل العالم عبر ملء استبيان – مدته دقيقة واحدة- الأداة الأساسية للحوار العالمي والتابع لمبادرة UN75.

وذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، ناتالي فوستير "نحن بحاجة للتعاون والتنسيق فيما بيننا لحل المشاكل المعقدة. نحن بحاجة للعمل سويًا، ليس فقط من خلال التشاور، ولكن الاستماع لبعضنا البعض أيضًا. إنه أمر أساسي أن يشارك الجميع في الحوار. نحتاج لأفكار المجتمع المبدع من أجل إيصال الفكرة بشكل أفضل لمجتمعاتنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستقبل العالم في استبيان مدته دقيقة.. الأمم المتحدة شريك لـ"مسافة للأفلام"
سبق

أعلنت مؤسسة نقش للأفلام، عن انضمام منظمة الأمم المتحدة كشريك للمسؤولية الاجتماعية ضمن شركاء مسابقة مسافة للأفلام، والتي أطلقتها في أبريل الماضي ضمن مبادرة تعزز مسؤولية البقاء في المنزل في ظل انتشار جائحة كوفيد -19 في العالم.

وتدفع المسابقة الدولية صناع ومنتجي الأفلام للدخول في خط تنافسي من أجل تعزيز الإبداع والابتكار، وذلك بدعم من شركة 360production؛ حيث انضم للمسابقة ما يفوق 700 فيلم من أكثر من 70 دولة حول العالم، إذ تتنافس كل منها في مجالات الأفلام "الوثائقية، الروائية، وأفلام التحريك".

وتأتي شراكة منظمة الأمم المتحدة مع مسابقة مسافة للأفلام من أجل جذب المجتمع الإبداعي للانخراط ضمن مبادرة UN75 التي أطلقتها المنظمة هذا العام، ضمن إطار احتفالها بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، وتسعى المبادرة إلى رفع حجم المشاركة ضمن أكبر حوار عالمي حول مستقبل العالم وجذب الشباب من مختلف دول العالم لمواجهة التحدي الأكبر على الإطلاق، وهو جائحة كوفيد -19.

وأثنى المدير العام لمؤسسة نقش للأفلام، محمد المسقطي، على دخول منظمة الأمم المتحدة كشريك للمسؤولية الاجتماعية للمسابقة، مؤكداً أن شراكة منظمة الأمم المتحدة تؤكد حجم الانتشار الواسع للمسابقة وتأثيرها الإيجابي في تعزيز المسؤولية المجتمعية والتحفيز على الإبداع خلال هذا الوقت العصيب من العام.

وبين "المسقطي"، أن المنظمة ستمنح فرصة لجميع المشاركين بالمسابقة للانضمام ضمن أكبر حوار عالمي حول مستقبل العالم عبر ملء استبيان – مدته دقيقة واحدة- الأداة الأساسية للحوار العالمي والتابع لمبادرة UN75.

وذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، ناتالي فوستير "نحن بحاجة للتعاون والتنسيق فيما بيننا لحل المشاكل المعقدة. نحن بحاجة للعمل سويًا، ليس فقط من خلال التشاور، ولكن الاستماع لبعضنا البعض أيضًا. إنه أمر أساسي أن يشارك الجميع في الحوار. نحتاج لأفكار المجتمع المبدع من أجل إيصال الفكرة بشكل أفضل لمجتمعاتنا".

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:14 PM

مستقبل العالم في استبيان مدته دقيقة.. الأمم المتحدة شريك لـ"مسافة للأفلام"

مسابقة لـ"نقش" تدفع المنتجين إلى الدخول في خط تنافسي..700 فيلم و70 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة نقش للأفلام، عن انضمام منظمة الأمم المتحدة كشريك للمسؤولية الاجتماعية ضمن شركاء مسابقة مسافة للأفلام، والتي أطلقتها في أبريل الماضي ضمن مبادرة تعزز مسؤولية البقاء في المنزل في ظل انتشار جائحة كوفيد -19 في العالم.

وتدفع المسابقة الدولية صناع ومنتجي الأفلام للدخول في خط تنافسي من أجل تعزيز الإبداع والابتكار، وذلك بدعم من شركة 360production؛ حيث انضم للمسابقة ما يفوق 700 فيلم من أكثر من 70 دولة حول العالم، إذ تتنافس كل منها في مجالات الأفلام "الوثائقية، الروائية، وأفلام التحريك".

وتأتي شراكة منظمة الأمم المتحدة مع مسابقة مسافة للأفلام من أجل جذب المجتمع الإبداعي للانخراط ضمن مبادرة UN75 التي أطلقتها المنظمة هذا العام، ضمن إطار احتفالها بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، وتسعى المبادرة إلى رفع حجم المشاركة ضمن أكبر حوار عالمي حول مستقبل العالم وجذب الشباب من مختلف دول العالم لمواجهة التحدي الأكبر على الإطلاق، وهو جائحة كوفيد -19.

وأثنى المدير العام لمؤسسة نقش للأفلام، محمد المسقطي، على دخول منظمة الأمم المتحدة كشريك للمسؤولية الاجتماعية للمسابقة، مؤكداً أن شراكة منظمة الأمم المتحدة تؤكد حجم الانتشار الواسع للمسابقة وتأثيرها الإيجابي في تعزيز المسؤولية المجتمعية والتحفيز على الإبداع خلال هذا الوقت العصيب من العام.

وبين "المسقطي"، أن المنظمة ستمنح فرصة لجميع المشاركين بالمسابقة للانضمام ضمن أكبر حوار عالمي حول مستقبل العالم عبر ملء استبيان – مدته دقيقة واحدة- الأداة الأساسية للحوار العالمي والتابع لمبادرة UN75.

وذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، ناتالي فوستير "نحن بحاجة للتعاون والتنسيق فيما بيننا لحل المشاكل المعقدة. نحن بحاجة للعمل سويًا، ليس فقط من خلال التشاور، ولكن الاستماع لبعضنا البعض أيضًا. إنه أمر أساسي أن يشارك الجميع في الحوار. نحتاج لأفكار المجتمع المبدع من أجل إيصال الفكرة بشكل أفضل لمجتمعاتنا".

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