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مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك.

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مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد
سبق

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:45 PM

مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,629
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,476
29 مليار ..

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