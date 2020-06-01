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رئيس البرلمان العربي عن تنظيم المملكة مؤتمر المانحين لليمن: ريادة للداعم الأول

دعا المنظمات الدولية للمشاركة وحشد التمويل اللازم لدعم البرامج وتحسين الأوضاع

وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا، بأنه امتداد لإسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ورفع المعاناة الإنسانية عنه، ويجسد دورها الريادي بوصفها الداعم الأول لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأكد في تصريح صحفي، أهمية توقيت عقد المؤتمر في ضوء التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا؛ بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي استكمالًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة لعام 2020م، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدد من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الجمهورية اليمنية.

وشدد على أن المؤتمر سيسهم -بمشيئة الله- بشكل كبير في حشد التمويل اللازم لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية لمساعدة الشعب اليمني في تحسين أوضاعه المعيشية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية والدول المانحة إلى المشاركة بفاعلية ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني المهم للوقوف مع اليمن وشعبه.

مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البرلمان العربي عن تنظيم المملكة مؤتمر المانحين لليمن: ريادة للداعم الأول
سبق

وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا، بأنه امتداد لإسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ورفع المعاناة الإنسانية عنه، ويجسد دورها الريادي بوصفها الداعم الأول لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأكد في تصريح صحفي، أهمية توقيت عقد المؤتمر في ضوء التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا؛ بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي استكمالًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة لعام 2020م، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدد من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الجمهورية اليمنية.

وشدد على أن المؤتمر سيسهم -بمشيئة الله- بشكل كبير في حشد التمويل اللازم لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية لمساعدة الشعب اليمني في تحسين أوضاعه المعيشية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية والدول المانحة إلى المشاركة بفاعلية ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني المهم للوقوف مع اليمن وشعبه.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:21 PM

رئيس البرلمان العربي عن تنظيم المملكة مؤتمر المانحين لليمن: ريادة للداعم الأول

دعا المنظمات الدولية للمشاركة وحشد التمويل اللازم لدعم البرامج وتحسين الأوضاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا، بأنه امتداد لإسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ورفع المعاناة الإنسانية عنه، ويجسد دورها الريادي بوصفها الداعم الأول لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأكد في تصريح صحفي، أهمية توقيت عقد المؤتمر في ضوء التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا؛ بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي استكمالًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة لعام 2020م، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدد من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الجمهورية اليمنية.

وشدد على أن المؤتمر سيسهم -بمشيئة الله- بشكل كبير في حشد التمويل اللازم لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية لمساعدة الشعب اليمني في تحسين أوضاعه المعيشية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية والدول المانحة إلى المشاركة بفاعلية ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني المهم للوقوف مع اليمن وشعبه.

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