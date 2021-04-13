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"بر عجلان" توزّع السلال الغذائية الرمضانية والتمور الفاخرة على مستفيديها

وفق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع أفراد مجموعة عجلان التطوعية

أنهت جمعية البر الخيرية بعجلان، جنوب محافظة القنفذة، توزيع السلال الغذائية الرمضانية والتمور الفاخرة على مستفيديها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد شملت السلة العديد من الاحتياجات الرمضانية المتنوعة والأساسية، وكان في مقدمة المتبرعين المكتب الخاص للأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ومؤسسة الشيخ مطلق الغويري الخيرية، ومؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية، وتمور الراجحية.

وساهمت في إيصالها لمنازل المستفيدين مجموعة عجلان التطوعية، وقد منحت الجمعية فرصاً تطوعية في حسابها بمنصة العمل التطوعي وذلك للمشاركة في إيصال هذه السلال لمنازل المستفيدين.

كما وزعت الجمعية 312 قسيمة شرائية بتكلفة 31200 ريال مقدمة من أسواق عبدالله العثيم تم تخصيصها لأسر الأيتام، إضافة إلى قيام الجمعية بتوزيع قسائم شرائية إضافية بقيمة 500 ريال لكل أسرة من أسر الأيتام دعماً لهذه الأسر في شهر رمضان المبارك وتخفيفًا لأعباء المصاريف الرمضانية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله بن محمد المرحبي، بالجهود التي يبذلها أهل الخير والبذل والعطاء والإحسان، في دعم مسيرة الجمعية ومساندة الأسر المتعففة، داعياً الله تعالى أن يتقبل منهم صدقاتهم وزكواتهم وتبرعاتهم.

وأشاد بالجهود المقدمة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة عبدالله بن عوض الزهراني والمتابعة الحثيثة من مشرف الجمعية حسن الصالحي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية وإدارة المشاريع وأمانة المستودعات وجميع الموظفين والموظفات المتطوعين والمتطوعات الذين نذروا أنفسهم للعمل الخيري والتطوعي في قطاع عجلان وساهموا في إيصال المعونات لمنازل المستفيدين.

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"بر عجلان" توزّع السلال الغذائية الرمضانية والتمور الفاخرة على مستفيديها
سبق

أنهت جمعية البر الخيرية بعجلان، جنوب محافظة القنفذة، توزيع السلال الغذائية الرمضانية والتمور الفاخرة على مستفيديها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد شملت السلة العديد من الاحتياجات الرمضانية المتنوعة والأساسية، وكان في مقدمة المتبرعين المكتب الخاص للأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ومؤسسة الشيخ مطلق الغويري الخيرية، ومؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية، وتمور الراجحية.

وساهمت في إيصالها لمنازل المستفيدين مجموعة عجلان التطوعية، وقد منحت الجمعية فرصاً تطوعية في حسابها بمنصة العمل التطوعي وذلك للمشاركة في إيصال هذه السلال لمنازل المستفيدين.

كما وزعت الجمعية 312 قسيمة شرائية بتكلفة 31200 ريال مقدمة من أسواق عبدالله العثيم تم تخصيصها لأسر الأيتام، إضافة إلى قيام الجمعية بتوزيع قسائم شرائية إضافية بقيمة 500 ريال لكل أسرة من أسر الأيتام دعماً لهذه الأسر في شهر رمضان المبارك وتخفيفًا لأعباء المصاريف الرمضانية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله بن محمد المرحبي، بالجهود التي يبذلها أهل الخير والبذل والعطاء والإحسان، في دعم مسيرة الجمعية ومساندة الأسر المتعففة، داعياً الله تعالى أن يتقبل منهم صدقاتهم وزكواتهم وتبرعاتهم.

وأشاد بالجهود المقدمة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة عبدالله بن عوض الزهراني والمتابعة الحثيثة من مشرف الجمعية حسن الصالحي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية وإدارة المشاريع وأمانة المستودعات وجميع الموظفين والموظفات المتطوعين والمتطوعات الذين نذروا أنفسهم للعمل الخيري والتطوعي في قطاع عجلان وساهموا في إيصال المعونات لمنازل المستفيدين.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:48 PM

"بر عجلان" توزّع السلال الغذائية الرمضانية والتمور الفاخرة على مستفيديها

وفق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع أفراد مجموعة عجلان التطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أنهت جمعية البر الخيرية بعجلان، جنوب محافظة القنفذة، توزيع السلال الغذائية الرمضانية والتمور الفاخرة على مستفيديها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد شملت السلة العديد من الاحتياجات الرمضانية المتنوعة والأساسية، وكان في مقدمة المتبرعين المكتب الخاص للأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ومؤسسة الشيخ مطلق الغويري الخيرية، ومؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية، وتمور الراجحية.

وساهمت في إيصالها لمنازل المستفيدين مجموعة عجلان التطوعية، وقد منحت الجمعية فرصاً تطوعية في حسابها بمنصة العمل التطوعي وذلك للمشاركة في إيصال هذه السلال لمنازل المستفيدين.

كما وزعت الجمعية 312 قسيمة شرائية بتكلفة 31200 ريال مقدمة من أسواق عبدالله العثيم تم تخصيصها لأسر الأيتام، إضافة إلى قيام الجمعية بتوزيع قسائم شرائية إضافية بقيمة 500 ريال لكل أسرة من أسر الأيتام دعماً لهذه الأسر في شهر رمضان المبارك وتخفيفًا لأعباء المصاريف الرمضانية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله بن محمد المرحبي، بالجهود التي يبذلها أهل الخير والبذل والعطاء والإحسان، في دعم مسيرة الجمعية ومساندة الأسر المتعففة، داعياً الله تعالى أن يتقبل منهم صدقاتهم وزكواتهم وتبرعاتهم.

وأشاد بالجهود المقدمة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة عبدالله بن عوض الزهراني والمتابعة الحثيثة من مشرف الجمعية حسن الصالحي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية وإدارة المشاريع وأمانة المستودعات وجميع الموظفين والموظفات المتطوعين والمتطوعات الذين نذروا أنفسهم للعمل الخيري والتطوعي في قطاع عجلان وساهموا في إيصال المعونات لمنازل المستفيدين.

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