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"موارد عسير" تمكن موظفاً سعودياً من استعادة 12.7 مليون ريال

"الشهراني" يؤكد الحرص على تسخير جميع الإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة بيشة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير إنهاء دعوى بالصلح لمستحقات موظف سعودي بمبلغ (12.700.000) ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً دون أي تدخل بشري وفقاً للطاقة الاستيعابية للإدارة .

وأكد الشهراني حرص الفرع على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة .

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"موارد عسير" تمكن موظفاً سعودياً من استعادة 12.7 مليون ريال
سبق

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة بيشة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير إنهاء دعوى بالصلح لمستحقات موظف سعودي بمبلغ (12.700.000) ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً دون أي تدخل بشري وفقاً للطاقة الاستيعابية للإدارة .

وأكد الشهراني حرص الفرع على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة .

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:13 PM

"موارد عسير" تمكن موظفاً سعودياً من استعادة 12.7 مليون ريال

"الشهراني" يؤكد الحرص على تسخير جميع الإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين

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فايع الزيادي - عسير
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5,910

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة بيشة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير إنهاء دعوى بالصلح لمستحقات موظف سعودي بمبلغ (12.700.000) ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً دون أي تدخل بشري وفقاً للطاقة الاستيعابية للإدارة .

وأكد الشهراني حرص الفرع على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,642

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