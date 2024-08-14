النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمدة 3 سنوات.. ويليان يلتحق بصفوف أرسنال الإنجليزي

قال نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه أنهى صفقة انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي ويليان إلى صفوف الفريق رسمياً؛ حيث وقّع اللاعب على عقد مع "المدفعجية" لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن أرسنال عن إتمام الصفقة على موقعه بالإنترنت بعدما تردّدت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، عن اقتراب ويليان من صفوف أرسنال بعد سبع سنوات مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: إن ويليان لاعب "يمكنه صنع الفارق معنا حقاً.. كنا نراقب ويليان على مدار الشهور القليلة الماضية، لدينا إصرار على تدعيم مركز خط الوسط المهاجم وكذلك مركز الجناح".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
لمدة 3 سنوات.. ويليان يلتحق بصفوف أرسنال الإنجليزي
سبق

قال نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه أنهى صفقة انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي ويليان إلى صفوف الفريق رسمياً؛ حيث وقّع اللاعب على عقد مع "المدفعجية" لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن أرسنال عن إتمام الصفقة على موقعه بالإنترنت بعدما تردّدت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، عن اقتراب ويليان من صفوف أرسنال بعد سبع سنوات مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: إن ويليان لاعب "يمكنه صنع الفارق معنا حقاً.. كنا نراقب ويليان على مدار الشهور القليلة الماضية، لدينا إصرار على تدعيم مركز خط الوسط المهاجم وكذلك مركز الجناح".

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
08:39 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
10:07 PM

لمدة 3 سنوات.. ويليان يلتحق بصفوف أرسنال الإنجليزي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
137

قال نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه أنهى صفقة انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي ويليان إلى صفوف الفريق رسمياً؛ حيث وقّع اللاعب على عقد مع "المدفعجية" لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن أرسنال عن إتمام الصفقة على موقعه بالإنترنت بعدما تردّدت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، عن اقتراب ويليان من صفوف أرسنال بعد سبع سنوات مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: إن ويليان لاعب "يمكنه صنع الفارق معنا حقاً.. كنا نراقب ويليان على مدار الشهور القليلة الماضية، لدينا إصرار على تدعيم مركز خط الوسط المهاجم وكذلك مركز الجناح".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,259
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة